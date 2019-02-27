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      В Киеве женщина продавала девушек в сексуальное рабство под видом эскорт-услуг

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      В Киеве женщина продавала девушек в сексуальное рабство
      В Киеве женщина продавала девушек в сексуальное рабство / media.canal3.md

      Женщина, которая продавала украинок в сексуальное рабство, предстала перед судом. Злоумышленница вербовала молодых девушек для того, чтобы отправить в Турцию. Теперь ей грозит до 12 лет лишения свободы.

      Известно, что 33-летняя женщина обманывала своих жертв, для того, чтобы потом переправить через государственную границу в Турцию для сексуального рабства. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на сообщение прокуратуры Киева.

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      Следователи выяснили, что в сентябре 2018 года злоумышленница отправила в Турцию 23-летнюю девушку, что для предоставления эскорт-услуг. Также известно, что у пострадавшей диагностировали серьезные проблемы со здоровьем. В Турции девушку встретили и принудительно перевезли в квартиру, отобрали документы и сообщили, что она прибыла в страну, чтобы оказывать сексуальные услуги.

      Женщина отправляла своих жертв в Турцию, чтобы те предоставляли секс-услуги:

      Девушка, узнав об этом, потребовала отпустить ее, однако неизвестный мужчина начал применять к ней силу и шантажировать. Как следствие, девушка в течение 15 дней была вынуждена предоставлять сексуальные услуги. Как только ей удалось вернуться в Украину, девушка сразу обратилась в полицию.

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      В октябре 2018 года вербовщицу задержали в Киеве при попытке отправить 5-ти девушек в Турцию под видом оказания эскорт услуг, а фактически – в сексуальное рабство. Обвинительный акт по злоумышленнице по части 2 статьи 149 Уголовного кодекса Украины направили в Соломенский районный суд Киева. За совершенное преступление ей грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

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      Теги: Новости Турции Криминал Новости криминала и ДТП
      Источник: 24 Канал
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