У Києві жінка продавала дівчат у сексуальне рабство під виглядом ескорт-послуг

Жінка, що продавала українок в сексуальне рабство, постала перед судом. Зловмисниця вербувала юних дівчат задля того, аби відправити у Туреччину. Тепер їй загрожує до 12 років позбавлення волі.

Відомо, що 33-річна жінка обманювала своїх жертв, для того, щоб потім переправити через кордон у Туреччину задля сексуального рабства. Про це повідомляє Інформатор із посиланням на повідомлення прокуратури Києва.

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Слідчі з'ясували, що у вересні 2018 року зловмисниця відіслала у Туреччину 23-річну дівчину, ніби для надання ескорт-послуг. Також відомо, що у потерпілої діагностували серйозні проблеми із здоров'ям. В Туреччині дівчину зустріли і примусово перевезли у квартиру, відібрали документи і повідомили, що вона прибула в країну, аби надавати сексуальні послуги.

Жінка відправляла своїх жертв у Туреччину, аби ті надавали секс-послуги:

Дівчина, дізнавшись про це, почала вимагати відпустити її, проте невідомий мужчина почав застосовувати до неї силу і шантажувати. Як наслідок, дівчина вподовж 15 днів була змушена надавати секс-послуги. Щойно їй вдалось повернутись в Україну, дівчина одразу звернулась до поліції.

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У жовтні 2018 року вербувальницю затримали в Києві під час спроби відправити 5-ти дівчат до Туреччини під виглядом надання ескорт послуг, а фактично – в сексуальне рабство. Обвинувальний акт щодо зловмисниці за частиною 2 статті 149 Кримінального кодексу України направили до Солом'янського районного суду Києва. За скоєний злочин їй загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі.