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      В киевском метро полицейские дубинками избили женщин: двое из них – беременные

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      В метро Киева полиция избила женщин: 2-е из них беременные - фото
      Станция метро "Политехнический институт", где произошел инцидент / Иллюстративное фото

      В Киеве полицейские, охранявшие метрополитен, задержали 4 женщин. Их отвели в отдельную комнату, избили дубинками и угрожали изнасиловать.

      Об этом информируют "Факты" со ссылкой на адвоката потерпевших Светлану Оснач.

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      Инцидент, который устроили полицейские, просто шокирует! 20 декабря, в День милиции, который обычно наши правоохранители отмечают громко, мою клиентку и ее родственницу незаконно задержали на станции метрополитена, завели в комнату, раздели до трусов, угрожали изнасилованием. А потом, не добившись взаимности, один из руководителей уголовного розыска Нацполиции в метрополитене, будучи пьяным, избил девочек палкой, бил ногами в живот беременную со словами, что он наведет порядок в метрополитене,
      – отметила правозащитница.

      Также она разместила на своей Facebook-странице фото с женщинами и нанесенными им побоями. Однако впоследствии Оснач удалила снимки и отметила, что пока воздерживается от подробностей в интересах следствия.



      Фото с побоями

      По предварительной информации, среди пострадавших были две беременные женщины. При этом у одной из них – угроза выкидыша, а вторую направили к нейрохирургу. Инцидент произошел возле метро "Политехнический институт".

      В свою очередь, в полиции уже отреагировали на инцидент. Там отметили, что начали служебное расследование.

      "Как только правоохранители получили сообщение о том, что сотрудники полиции на станции метрополитена избили женщин, начальник полиции Киева Андрей Крищенко для объективной проверки этой информации назначил служебное расследование. Эту информацию также передали в киевское управление внутренней безопасности Национальной полиции Украины", – говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции Киева.

      Напомним, в июле 2018 года в метрополитене Киева на станции "Контрактовая площадь" очевидцы сняли видео, на котором видно, как полицейский бьет дубинкой мужчину. Тот лежит на земле и даже не может противостоять ударам правоохранителя. Тогда по факту инцидента также назначили служебное расследование, впоследствии стало известно, что милиционеру, который избил мужчину, объявили о подозрении.

      Теги: Новости Киева Метро Полиция Криминальные новости
      Источник: 24 Канал
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