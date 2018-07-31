В Киевском патриархате сообщили предполагаемую дату предоставления автокефалии

В сентябре состоится собрание епископата Вселенского патриархата, на котором возможно обсудят "украинский вопрос".

Об этом сообщил глава информационного управления Украинской православной церкви Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря).

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"С 1 по 3 сентября в Константинопольской Патриархии состоится общее собрание всего епископата этой Церкви. О созыве такого собрания объявил патриарх Варфоломей... Как ожидается, перед собранием состоится очередная сессия Священного Синода Патриархата", – написал архиепископ в Facebook, ссылаясь на информацию Вселенского патриархата.

Тематика собрания (Синаксиса) обозначена как вопросы, связанные с Матерью-Церковью и шире – с православием.

"И одно, и другое определение дают основание предполагать, что речь пойдет об "украинском вопросе", – заявил архиепископ.