В Киевском патриархате сообщили предполагаемую дату предоставления автокефалии
В сентябре состоится собрание епископата Вселенского патриархата, на котором возможно обсудят "украинский вопрос".
Об этом сообщил глава информационного управления Украинской православной церкви Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря).
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"С 1 по 3 сентября в Константинопольской Патриархии состоится общее собрание всего епископата этой Церкви. О созыве такого собрания объявил патриарх Варфоломей... Как ожидается, перед собранием состоится очередная сессия Священного Синода Патриархата", – написал архиепископ в Facebook, ссылаясь на информацию Вселенского патриархата.
Тематика собрания (Синаксиса) обозначена как вопросы, связанные с Матерью-Церковью и шире – с православием.
"И одно, и другое определение дают основание предполагать, что речь пойдет об "украинском вопросе", – заявил архиепископ.
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