У Київському патріархаті повідомили ймовірну дату надання автокефалії

У вересні відбудуться збори єпископату Вселенського патріархату, на якому можливо обговорять "українське питання".

Про це повідомив очільник інформаційного управління Української православної церкви Київського патріархату архієпископ Євстратій (Зоря).

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"З 1 по 3 вересня в Константинопольській Патріархії відбудуться загальні збори всього єпископату цієї Церкви. Про скликання такого зібрання оголосив патріарх Варфоломій... Як очікується, перед зборами відбудеться чергова сесія Священного Синоду Патріархату", – написав архієпископ в Facebook, посилаючись на інформацію Вселенського патріархату.

Тематика зборів (Синаксису) позначена як питання, пов'язані з Матір'ю-Церквою та ширше – з православ'ям.

"І одне, й інше означення дають підставу передбачати, що йтиметься про "українське питання", – заявив архієпископ.