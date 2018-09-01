В Кишиневе митинг за объединение Молдовы с Румынией превратился в протест

В центре Кишенева собрались активисты для того, чтобы отметить столетие объединения Молдовы и Румынии. Однако мирный митинг превратился в мирный протест после того, как организаторы акции сообщили, что несколько автобусов унионистов задержали на въезде в Кишинев.

Об этом сообщили на сайте Newsmaker.

Читайте также: "Такого Дня независимости в Молдове еще не было": протестующие подают заявления в прокуратуру

Как отмечается, участники Марша объединения дошли до главной площади города, где их встретили единомышленники. После радостной встречи и лозунгов "Великая Румыния", "Приветствую тебя, брат из-за Прута", выяснилось, что к центральной площади Кишинева доехали не все – автобусы с инвентарем для митинга, по словам его организаторов, на въезде в столицу задержала полиция.

Мы будем здесь ждать сколько понадобится, хоть до завтра, пока власть не отреагирует и не пропустит автобусы. Мы не устраивали диверсий и не нарушали общественный порядок, поэтому просим правоохранительные органы действовать в соответствии с законом,

– заявил со сцены член "Партии национального единства" Константин Кодряну.

Как рассказал лидер организации "Партия национального единства" Ион Лященко, в автобусах находится инвентарь, необходимый для манифестации. "Правоохранители заявили, что автобусы не пропустит. Там важные вещи, и раз автобусы не едут к нам, то мы пойдем к ним", – выступил со сцены один из организаторов.

Мирный митинг за объединение Молдовы с Румынией

Часть участников митинга под крики "Мы не сдаемся" пошла маршем к задержанным автобусам, другая часть осталась сидеть на центральной площади города.

Когда активисты во главе с Константином Кодряну дошли до выезда из Кишинева, оказалось, что полиция отогнала автобусы в другое место. Кодряну отправился на переговоры с правоохранительными органами. Он предложил всем вернуться на площадь.

Если полиция не прислушается к нашим требованиям, мы перекроем движение,

– заявил Кодряну.

Напомним, 26 августа тысячи людей вышли на антиправительственный митинг в центре столицы Молдовы. Однако уже под утро 27 августа стражи порядка жестоко разогнали антиправительственный протест в центре Кишинева.