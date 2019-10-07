В Китае 13-летний украинец выбросился из окна из-за издевательств учителя
Учитель в Шанхае издевался над 13-летним украинцем и он, в результате, выбросился из окна.
О деталях трагедии рассказал журналист Владимир Бойко, получивший письмо от матери подростка Елены Артеменко. По ее словам, учитель мальчика Чжан Сяо Цюнь – открыто называл Ивана Лю "другим" и считал, что украинцам в Китае не место.
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Это продолжалось несколько лет. Педагог мог выбить из-под ребенка стул, неоднократно бил, толкал его рюкзак, а в апреле 2019 года даже душил мальчика. Под горячую руку педагога попадали и другие.
В письме указано, 13-летний парень не выдержав издевательств выпрыгнул из окна своей квартиры на 13 этаже. На руке была надпись иероглифами "жертва шанхайского образования".
По словам матери, полиция же в расследовании смерти сына не заинтересована.
Что такое буллинг?
Это агрессивное поведение в отношении отдельной личности или группы, цель которой, унизить, запугать и которое часто сопровождается физическим насилием. Обычно термин "буллинг" применяют для описания издевательств среди учеников, однако встречаются случаи травли школьников учителями, а иногда и учителя учениками.
Смотрите видео, как выявить буллинг: