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      У Китаї 13-річний українець викинувся з вікна через знущання вчителя

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      13-річний українець викинувся з вікна у Китаї
      13-річний українець викинувся з вікна у Китаї / Фото з соцмереж

      Вчитель у Шанхаї знущався над 13-річним українцем, що той в результаті викинувся з вікна.

      Про деталі трагедії розповів журналіст Володимир Бойко, який отримав лист від матері підлітка Олени Артеменко. За її словами, вчитель хлопчика Чжан Сяо Цюнь відкрито називав Івана Лю "іншим" і вважав, що українцю в Китаї не місце.

      До слова: Що таке булінг, його види і як з ним боротись в школах України

      Це тривало кілька років. Педагог міг вибити з-під підлітка стілець, неодноразово бив, штовхав його рюкзак, а в квітні 2019 року навіть душив хлопчика. Під гарячу руку педагога попадали й інші. 

      У листі зазначено, 13-річний хлопець не витримавши знущань вистрибнув з вікна своєї квартири на 13 поверсі. На руці у нього був надпис ієрогліфами "жертва шанхайської освіти". 

      За словами матері, поліція ж у розслідуванні смерті сина не зацікавлена.

       

      Що таке булінг? Це агресивна поведінка щодо окремої особи або групи, яка має на меті, принизити, залякати і часто супроводжується фізичним насиллям. Зазвичай термін "булінг" застосовують для опису знущань серед учнів, проте трапляються випадки цькувань школярів вчителями, а іноді й вчителя учнями.

      Дивіться відео, як виявити булінг:

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      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Китай
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