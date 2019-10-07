У Китаї 13-річний українець викинувся з вікна через знущання вчителя

Вчитель у Шанхаї знущався над 13-річним українцем, що той в результаті викинувся з вікна.

Про деталі трагедії розповів журналіст Володимир Бойко, який отримав лист від матері підлітка Олени Артеменко. За її словами, вчитель хлопчика Чжан Сяо Цюнь відкрито називав Івана Лю "іншим" і вважав, що українцю в Китаї не місце.

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Це тривало кілька років. Педагог міг вибити з-під підлітка стілець, неодноразово бив, штовхав його рюкзак, а в квітні 2019 року навіть душив хлопчика. Під гарячу руку педагога попадали й інші.

У листі зазначено, 13-річний хлопець не витримавши знущань вистрибнув з вікна своєї квартири на 13 поверсі. На руці у нього був надпис ієрогліфами "жертва шанхайської освіти".

За словами матері, поліція ж у розслідуванні смерті сина не зацікавлена.

Що таке булінг? Це агресивна поведінка щодо окремої особи або групи, яка має на меті, принизити, залякати і часто супроводжується фізичним насиллям. Зазвичай термін "булінг" застосовують для опису знущань серед учнів, проте трапляються випадки цькувань школярів вчителями, а іноді й вчителя учнями.

Дивіться відео, як виявити булінг: