В Китае менее тысячи больных коронавирусом

Похоже, Китай, с которого началась пандемия коронавируса, уже почти преодолел инфекцию на собственной территории. Сейчас там фиксируют единичные новые случаи завоза инфекции из-за границы, а количество больных не превышает отметку в 1 тысячу человек.

По состоянию на утро 27 апреля в Китае 998 активных случаев заболевания коронавирусом. Такие данные приводит университет Джона Хопкинса.

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Правда, разные источники приводят разные данные и количество больных. Впрочем, в каждом из случаев больных не больше тысячи.

Так, по данным портала WorldOmeter, утром 27 апреля в Китае до сих пор болеют 723 человека, из которых 52 – в тяжелом состоянии.

Еще более позитивную статистику подает китайское новостное агентство Xinhua. По его данным, только за 26 апреля из больниц выписали 1 тысячу 9 пациентов. До сих пор лечатся 627 больных, из которых 22 – в тяжелом состоянии.

Обратите внимание, что речь идет не обо всех случаях заболевания, а только об активных. То есть, то количество людей, которые болели на момент написания статьи.

Что известно о коронавирусе в Китае?Именно из китайского города Уханя началась пандемия коронавируса. Китай стал первой страной, где от коронавируса умерли тысячи людей.



Так, по состоянию на утро 27 апреля за все время эпидемии в Китае подтвердили почти 84 тысячи случаев заболевания. Более 4 тысяч 630 человек умерли, но уже более 77 тысяч смогли выздороветь.