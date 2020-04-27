08:49
27 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      ЧЕРНОБЫЛЬ КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КИМ ЧЕН ЫН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      ЧЕРНОБЫЛЬ КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КИМ ЧЕН ЫН

      В Китае менее тысячи больных коронавирусом

      - Читати новину українською
      Коронавирус в Китае сегодня, 27.04.20 - статистика, сколько больных
      Китай уже почти преодолел пандемию коронавируса / afp.com

      Похоже, Китай, с которого началась пандемия коронавируса, уже почти преодолел инфекцию на собственной территории. Сейчас там фиксируют единичные новые случаи завоза инфекции из-за границы, а количество больных не превышает отметку в 1 тысячу человек.

      По состоянию на утро 27 апреля в Китае 998 активных случаев заболевания коронавирусом. Такие данные приводит университет Джона Хопкинса.

      Интересно Коронавирус COVID-2019 в Китае: зафиксировали наибольшую вспышку со времени начала пандемии

      Правда, разные источники приводят разные данные и количество больных. Впрочем, в каждом из случаев больных не больше тысячи.

      Так, по данным портала WorldOmeter, утром 27 апреля в Китае до сих пор болеют 723 человека, из которых 52 – в тяжелом состоянии.

      Еще более позитивную статистику подает китайское новостное агентство Xinhua. По его данным, только за 26 апреля из больниц выписали 1 тысячу 9 пациентов. До сих пор лечатся 627 больных, из которых 22 – в тяжелом состоянии.

      Обратите внимание, что речь идет не обо всех случаях заболевания, а только об активных. То есть, то количество людей, которые болели на момент написания статьи.

      Что известно о коронавирусе в Китае?Именно из китайского города Уханя началась пандемия коронавируса. Китай стал первой страной, где от коронавируса умерли тысячи людей.

      Так, по состоянию на утро 27 апреля за все время эпидемии в Китае подтвердили почти 84 тысячи случаев заболевания. Более 4 тысяч 630 человек умерли, но уже более 77 тысяч смогли выздороветь. 

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Здоровье Коронавирус COVID-19 Китай
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Самый большой страх Путина, Коломойский не сдается и коронавирусная Пасхв: блоги недели
      26 апреля , 22:00 Самый большой страх Путина, Коломойский не сдается и коронавирусная Пасхв: блоги недели
      Блоги тижня
      Как изменятся путешествия и протесты предпринимателей из-за карантина – видео недели
      26 апреля , 19:30 Как изменятся путешествия и протесты предпринимателей из-за карантина – видео недели
      Марія Лелека