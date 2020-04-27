У Китаї менш як тисяча хворих на коронавірус

Схоже, Китай, з якого почалася пандемія коронавірусу, вже майже переборов інфекцію на власній території. Нині там фіксують поодинокі нові випадки завезення інфекції з-за кордону, а кількість хворих не перевищує позначку в 1 тисячу людей.

Станом на ранок 27 квітня у Китаї є 998 активних випадків захворювання на коронавірус. Такі дані наводить університет Джона Гопкінса.

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Щоправда, різні джерела наводять різні дані та кількість хворих. Втім у кожному з випадків хворих не більш як тисяча.

Так, за даними порталу WorldOmeter, зранку 27 квітня у Китаї досі хворіють 723 людини, з яких 52 – у важкому стані.

Ще більш позитивну статистику подає китайське новинне агентство Xinhua. За його даними, лише за 26 квітня з лікарень виписали 1 тисячу 9 пацієнтів. Досі лікуються 627 хворих, з яких 22 – у важкому стані.

Зверніть увагу, що мовиться не про усі випадки захворювання, а лише про активні. Тобто, ту кількість людей, які хворіли на момент написання статті.

Що відомо про коронавірус у Китаї?Саме з китайського міста Уханя почалася пандемія коронавірусу. Китай став першою країною, де від коронавірусу померли тисячі людей.



Так, станом на ранок 27 квітня за увесь час епідемії у Китаї підтвердили майже 84 тисячі випадків захворювання. Понад 4 тисячі 630 людей померли, але вже більш як 77 тисяч змогли одужати.