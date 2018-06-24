В Китае мощные дожди и наводнения: есть погибшие

В 14 районах Китая люди страдают от сильных дождей и вызванных ими наводнений. В результате непогоды из опасных областей уже эвакуированы 1127 человек, Два человека погибли, еще 540 нуждаются экстренной медицинской помощи.

Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает УНН. Читйте также: В Барнауле – режим чрезвычайной ситуации из-за мощного урагана: впечатляющие фото бури Отмечается, что площадь пострадавших от бедствия сельхозугодий составляет 2670 гектаров, еще разрушено 346 помещений в 116 дворах. Известно, что в целом под удар стихийного бедствия попали 40 тысяч человек, два человека погибли. В немедленной медицинской помощи нуждаются 540 пострадавших.