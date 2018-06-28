В Китае мужчина с ножом напал на школьников: есть жертвы

В четверг утром, 28 июня, в одном из средних учебных заведений Шанхая вооруженный ножом 29-летний мужчина напал на школьников. В результате нападения погибли 2 мальчика.

Об этом сообщает Reuters.

"Мужчина, вооруженный ножом, напал на учеников у входа в начальную школу в центральном районе Шанхая Сюйхуей в четверг, он убил двух детей", – говорится в сообщении.

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Издание уточнило, что мужчина напал на 3 школьников и 1 женщину с ножом для резки овощей. Два раненых мальчика скончались в больнице. Жизни еще одного пострадавшего ученика и женщины ничего не угрожает.

Отметим, что нападавший был арестован на месте. Проводится расследование.

#BREAKING: Two students were killed by knife-wielding man outside the gate of a primary school in Shanghai Thursday; the attacker has been detained by police pic.twitter.com/khrUS1F0fB — People's Daily,China (@PDChina) 28 июня 2018 г.