У Китаї чоловік з ножем напав на школярів: є жертви
У четвер вранці, 28 червня, в одному з середніх навчальних закладів Шанхаю озброєний ножем 29-річний чоловік напав на школярів. Внаслідок нападу загинули 2 хлопчиків.
Про це повідомляє Reuters.
"Чоловік, озброєний ножем, напав на учнів біля входу в початкову школу в центральному районі Шанхаю Сюйхуей у четвер, він убив двох дітей", – мовиться в повідомленні.
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Видання уточнило, що чоловік напав на 3 школярів та 1 жінку з ножем для різання овочів. Двоє поранених хлопчиків померли в лікарні. Життю ще одного постраждалого учня і жінки нічого не загрожує.
Зазначимо, що пападник був заарештований на місці. Проводиться розслідування.
Джерело: 24 Канал
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