У Китаї чоловік з ножем напав на школярів: є жертви

У четвер вранці, 28 червня, в одному з середніх навчальних закладів Шанхаю озброєний ножем 29-річний чоловік напав на школярів. Внаслідок нападу загинули 2 хлопчиків.

Про це повідомляє Reuters.

"Чоловік, озброєний ножем, напав на учнів біля входу в початкову школу в центральному районі Шанхаю Сюйхуей у четвер, він убив двох дітей", – мовиться в повідомленні.

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Видання уточнило, що чоловік напав на 3 школярів та 1 жінку з ножем для різання овочів. Двоє поранених хлопчиків померли в лікарні. Життю ще одного постраждалого учня і жінки нічого не загрожує.

Зазначимо, що пападник був заарештований на місці. Проводиться розслідування.

#BREAKING: Two students were killed by knife-wielding man outside the gate of a primary school in Shanghai Thursday; the attacker has been detained by police pic.twitter.com/khrUS1F0fB — People's Daily,China (@PDChina) 28 июня 2018 г.