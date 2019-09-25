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      В Китае открыли самый большой в мире аэропорт: фото и видео

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      Аэропорт Дасин в Китае – видео, фото нового аэропорта
      В Китае открыли самый большой в мире аэропорт / twitter.com/PDChina

      В Китае открыли самый большой в мире международный аэропорт Дасин в форме феникса. Его построили меньше, чем за 5 лет.

      На проект аэропорта потратили 63 миллиарда долларов, сообщают местные СМИ. Он расположен на юге Пекина.

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      Аэропорт Дасин поможет облегчить давление на существующий международный аэропорт Capital на северо-востоке китайской столицы, где ограничение пропускной способности часто вызывает задержку рейсов.

      Новый аэропорт имеет 4 взлетно-посадочные полосы. До 2025 года пропускная способность Дасин должна составлять 72 миллиона пассажиров в год, а в перспективе – 100 миллионов пассажиров в год.

      Основными авиакомпаниями Дасин станут China Southern Airlines и China Eastern Airlines. Свои маршруты в новый аэропорт намерены перевести еще 50 иностранных авиакомпаний.

      В Китае открыли самый большой в мире аэропорт: смотрите видео

       

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      Теги: Транспорт Новости недвижимости Китай Крутые здания
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