В Китае открыли самый большой в мире аэропорт: фото и видео

В Китае открыли самый большой в мире международный аэропорт Дасин в форме феникса. Его построили меньше, чем за 5 лет.

На проект аэропорта потратили 63 миллиарда долларов, сообщают местные СМИ. Он расположен на юге Пекина.

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Аэропорт Дасин поможет облегчить давление на существующий международный аэропорт Capital на северо-востоке китайской столицы, где ограничение пропускной способности часто вызывает задержку рейсов.

Новый аэропорт имеет 4 взлетно-посадочные полосы. До 2025 года пропускная способность Дасин должна составлять 72 миллиона пассажиров в год, а в перспективе – 100 миллионов пассажиров в год.

Основными авиакомпаниями Дасин станут China Southern Airlines и China Eastern Airlines. Свои маршруты в новый аэропорт намерены перевести еще 50 иностранных авиакомпаний.

В Китае открыли самый большой в мире аэропорт: смотрите видео