У Китаї відкрили найбільший у світі аеропорт: фото та відео

У Китаї відкрили найбільший у світі міжнародний аеропорт Дасін у формі фенікса. Його збудували менше, ніж за 5 років.

На проєкт аеропорту витратили 63 мільярда доларів, повідомляють місцеві ЗМІ . Він розташований на півдні Пекіна.

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Аеропорт Дасін допоможе полегшити тиск на існуючий міжнародний аеропорт Capital на північному сході китайської столиці, де обмеження пропускної спроможності часто спричиняє затримку рейсів.

Новий аеропорт має 4 злітно-посадочні смуги. До 2025 року пропускна здатність Дасіна повинна становити 72 мільйони пасажирів на рік, а в перспективі – 100 мільйонів пасажирів на рік.

Основними авіакомпаніями Дасін стануть China Southern Airlines і China Eastern Airlines. Свої маршрути в новий аеропорт мають намір перевести ще 50 іноземних авіакомпаній.

У Китаї відкрили найбільший у світі аеропорт: дивіться відео