В Китае прокомментировали возможность торговой войны с США

Торговая война между Китаем и США нанесет вред не только им, но и подорвет мировую экономику.

Такое мнение высказал министр коммерции КНР Чжун Шань, пишет "Интерфакс-Украина".

"В торговой войне не будет победителей. Она принесет только горе Китаю, США и миру. Никто не хочет участвовать в торговой войне, и все знают, что участие в ней вредит другим и не принесет выгоды самому себе", — сказал чиновник.

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Он отметил, что Китай готов защищать собственные интересы, однако это не отменяет переговоров, которые сейчас ведут Пекин и Вашингтон.

Шань отметил, что за последние 40 лет торговля между странами выросла в 232 раза, а общая сумма взаимных инвестиций достигла 230 миллиардов долларов.

В Китае считают дефицит США в торговле с КНР одной из важнейших проблем в их отношениях. По американской официальной статистике он растет ежегодно примерно на 20%. Дефицит связан с ограничениями на экспорт в Китай продукции высоких технологий, действующих в Соединенных Штатах.