У Китаї прокоментували можливість торговельної війни із США

Торгова війна між Китаєм та США завдасть шкоди не тільки їм, але й підірве світову економіку.

Таку думку висловив міністр комерції Китайської Народної Республіки Чжун Шань, пише "Інтерфакс-Україна".

"У торговельній війні не буде переможців. Вона принесе лише лихо Китаю, США і світу. Ніхто не хоче брати участь у торговельній війні, і всі знають, що участь в ній шкодить іншим і не принесе вигоди самому собі", – сказав чиновник.

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Він наголосив, що Китай готовий боронити власні інтереси, проте це не скасовує переговорів, які наразі ведуть Пекін та Вашингтон.

Шань зазначив, що за останні 40 років торгівля між країнами зросла в 232 рази, а загальна сума взаємних інвестицій сягнула 230 мільярдів доларів.

У Китаї вважають дефіцит США в торгівлі з КНР однією з найважливіших проблем у їхніх відносинах. За американською офіційною статистикою він росте щорічно приблизно на 20%. Дефіцит пов'язаний з обмеженнями на експорт до Китаю продукції високих технологій, які діють у Сполучених Штатах.