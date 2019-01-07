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      В Китае стартовал масштабный фестиваль льда и снега: увлекательный фоторепортаж

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      В Китае стартовал масштабный фестиваль льда и снега
      В Китае стартовал масштабный фестиваль льда и снега / EPA

      В китайском городе Харбин открыли 35-й Фестиваль ледовых скульптур. Дворцы, крепости, домики изо льда строили 15 дней.

      Сказочные фигуры изо льда заняли площадь в 600 тысяч квадратных метров. На зимнюю красоту потратили 120 тысяч кубометров льда и снега.

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      Посетителям предлагают 30 интерактивных площадок. Изюминкой фестиваля стала площадка со снеговиками. Их слепили 2019 в соответствии с этим годом. Каждый украсили флагом одной из стран мира. Нашлось там место и украинским снеговикам.

      китай лід
      Площадка с снеговиками

      китай фестиваль льоду
      Фестиваль льда и снега в Китае 

      фестиваль китай

      Китай

      А еще на фестивале можно поплавать в местной реке, покататься с ледяных горок.

      китай
      Фестиваль в Китае

      фестиваль льоду
      Посетители фестиваля могут поплавать в местной реке

      китай лід
      Снежные фигуры

      китай лід

      На зимний фестиваль потратили 120 тысяч кубометров льда и снега

      Ежегодно посмотреть на ледовую сказку в Харбине приезжают несколько десятков миллионов туристов.

      В Китае стартовал международный фестиваль льда и снега: смотрите видео

       

      Теги: Фестивали Китай
      Источник: 24 Канал
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