В Китае стартовал масштабный фестиваль льда и снега: увлекательный фоторепортаж

В китайском городе Харбин открыли 35-й Фестиваль ледовых скульптур. Дворцы, крепости, домики изо льда строили 15 дней.

Сказочные фигуры изо льда заняли площадь в 600 тысяч квадратных метров. На зимнюю красоту потратили 120 тысяч кубометров льда и снега.

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Посетителям предлагают 30 интерактивных площадок. Изюминкой фестиваля стала площадка со снеговиками. Их слепили 2019 в соответствии с этим годом. Каждый украсили флагом одной из стран мира. Нашлось там место и украинским снеговикам.



Площадка с снеговиками



Фестиваль льда и снега в Китае

Китай

А еще на фестивале можно поплавать в местной реке, покататься с ледяных горок.



Фестиваль в Китае



Посетители фестиваля могут поплавать в местной реке



Снежные фигуры

На зимний фестиваль потратили 120 тысяч кубометров льда и снега

Ежегодно посмотреть на ледовую сказку в Харбине приезжают несколько десятков миллионов туристов.

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