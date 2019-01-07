У Китаї стартував масштабний фестиваль льоду та снігу: захопливий фоторепортаж

В китайському місті Харбін відкрили 35-й Фестиваль льодових скульптур. Палаци, фортеці, будиночки з льоду будували 15 днів.

Казкові фігури з льоду зайняли площу у 600 тисяч квадратних метрів. На зимову красу витратили 120 тисяч кубометрів льоду і снігу.

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Відвідувачам пропонують 30 інтерактивних площадок. Родзинкою цьогорічного фестивалю став майданчик зі сніговиками. Їх зліпили 2019 штук відповідно до цього року. Кожного прикрасили прапором однієї з країн світу. Знайшлося там місце й українським сніговикам.



Майданчик зі сніговиками



Фестиваль льоду та снігу у Китаї



Китай

А ще на фестивалі можна поплавати у місцевій річці та покататися з льодових гірок.



Фестиваль у Китаї



Відвідувачі фестивалю можуть поплавати у місцевій річці



Снігові фігури



На зимовий фестиваль витратили 120 тисяч кубометрів льоду і снігу

Щороку подивитися на льодову казку до Харбіна приїздять кілька десятків мільйонів туристів.

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