У Китаї стартував масштабний фестиваль льоду та снігу: захопливий фоторепортаж
В китайському місті Харбін відкрили 35-й Фестиваль льодових скульптур. Палаци, фортеці, будиночки з льоду будували 15 днів.
Казкові фігури з льоду зайняли площу у 600 тисяч квадратних метрів. На зимову красу витратили 120 тисяч кубометрів льоду і снігу.
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Відвідувачам пропонують 30 інтерактивних площадок. Родзинкою цьогорічного фестивалю став майданчик зі сніговиками. Їх зліпили 2019 штук відповідно до цього року. Кожного прикрасили прапором однієї з країн світу. Знайшлося там місце й українським сніговикам.
Майданчик зі сніговиками
Фестиваль льоду та снігу у Китаї
Китай
А ще на фестивалі можна поплавати у місцевій річці та покататися з льодових гірок.
Фестиваль у Китаї
Відвідувачі фестивалю можуть поплавати у місцевій річці
Снігові фігури
На зимовий фестиваль витратили 120 тисяч кубометрів льоду і снігу
Щороку подивитися на льодову казку до Харбіна приїздять кілька десятків мільйонів туристів.
У Китаї стартував міжнародний фестиваль льоду та снігу: дивіться відео