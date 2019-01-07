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      У Китаї стартував масштабний фестиваль льоду та снігу: захопливий фоторепортаж

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      У Китаї стартував масштабний фестиваль льоду та снігу
      У Китаї стартував масштабний фестиваль льоду та снігу / EPA

      В китайському місті Харбін відкрили 35-й Фестиваль льодових скульптур. Палаци, фортеці, будиночки з льоду будували 15 днів.

      Казкові фігури з льоду зайняли площу у 600 тисяч квадратних метрів. На зимову красу витратили 120 тисяч кубометрів льоду і снігу.

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      Відвідувачам пропонують 30 інтерактивних площадок. Родзинкою цьогорічного фестивалю став майданчик зі сніговиками. Їх зліпили 2019 штук відповідно до цього року. Кожного прикрасили прапором однієї з країн світу. Знайшлося там місце й українським сніговикам. 

      китай лід
      Майданчик зі сніговиками

      китай фестиваль льоду
      Фестиваль льоду та снігу у Китаї 

      фестиваль китай
      Китай

      А ще на фестивалі можна поплавати у місцевій річці та покататися з льодових гірок.

      китай
      Фестиваль у Китаї

      фестиваль льоду
      Відвідувачі фестивалю можуть поплавати у місцевій річці

      китай лід
      Снігові фігури

      китай лід
      На зимовий фестиваль витратили 120 тисяч кубометрів льоду і снігу

      Щороку подивитися на льодову казку до Харбіна приїздять кілька десятків мільйонів туристів.

      У Китаї стартував міжнародний фестиваль льоду та снігу: дивіться відео 

       

      Теги: Китай Фестивалі
      Джерело: 24 Канал
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