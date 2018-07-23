В Китае тысячам детей ввели некачественную вакцину: подробности

23 июля родители несовершеннолетних в Китае начали публиковать возмущенные сообщения с информацией о некачественной вакцине, которую могли ввести их детям. В этот день стало известно, что один из крупнейших производителей лекарств в стране нарушил стандарты при изготовлении вакцины в значительном количестве.

О нарушении 23 июля сообщил глава китайского правительства, передает The New York Times.

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Отмечается, что компания "Чангчун Чангшенг" изготовила по меньшей мере 250 тысяч вакцин без соблюдения надлежащих стандартов. Китайцы жалуются на то, что коррупция и злоупотребления в фармацевтической отрасли страны ставят под угрозу жизни простых людей.

Мы всегда говорим, что дети наше будущее, но если мы не можем гарантировать безопасность такого будущего, то какое же оно тогда нас ждет,

– отметил Ху Сяолинь, отец годовалой девочки, которую вакцинировали.

По информации издания, никаких опасных последствий употребления вакцины пока не было обнаружено, однако китайские родители бьют тревогу. В сети они жалуются на действия правительства и компании, которая производит вакцины. Кое-кто даже призывает, чтобы руководство "Чангчун Чангшенг" приговорили к смертной казни.

В СМИ пишут, что в китайском правительстве сейчас переживают, что родители откажутся вакцинировать детей в будущем из-за ситуации, которая сложилась с фирмой. Там уже предлагают привести детей, которые получили некачественную вакцину, для проведения повторной процедуры.

К слову, родители в Китае настроены решительно: они хотят принять участие в правительственном расследовании, поскольку не доверяют чиновникам, которые способны повлиять на эту ситуацию.