У Китаї тисячам дітей ввели неякісну вакцину: подробиці

23 липня батьки неповнолітніх у Китаї почали публікувати обурені повідомлення через інформацію про неякісну вакцину, яку могли ввести їхнім дітям. У цей день стало відомо, що один із найбільших виробників ліків у країні, порушив стандарти під час виготовлення вакцини у значній кількості.

Про порушення 23 липня повідомив глава китайського уряду, передає The New York Times.

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Зазначається, що компанія "Чангчун Чангшенг" виготовила щонайменше 250 тисяч вакцин без дотримання належних стандартів. Китайці скаржаться на те, що корупція та зловживання у фармацевтичній галузі країни ставлять під загрозу життя простих людей.

Ми завжди говоримо, що діти наше майбутнє, але якщо ми не можемо гарантувати безпеку такого майбутнього, то яке ж воно тоді на нас чекає,

– зазначив Ху Сяолінь, батько однорічної дівчинки, яку вакцинували.

За інформацією видання, жодних небезпечних наслідків вживання вакцини поки не було виявлено, проте китайські батьки б'ють на сполох. В мережі вони скаржаться на дії уряду та компанії, яка виготовляє вакцини. Дехто навіть закликає, щоб керівництво "Чангчун Чангшенг" засудили до смертної кари.

У ЗМІ пишуть, що в китайському уряді наразі переймаються тим, що батьки відмовляться вакцинувати дітей в майбутньому через ситуацію, яка склалася з фірмою. Там вже пропонують привести дітей, які отримали неякісну вакцину, для проведення повторної процедури.

До слова, батьки у Китаї налаштовані рішуче: вони хочуть взяти учась в урядовому розслідуванні, оскільки не довіряють чиновникам, які здатні вплинути на цю ситуацію.