19:49
23 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
24°C 16°C
  • вівторок
    24°C 18°C
  • середа
    28°C 19°C
  • четвер
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
УСИК – ГАССІЄВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Нежонатий Путін. Щедрі дари царя Росії
Вєсті Кремля
18:45, 21 липня
Вєсті.UA. Жир. Тимошенко і теорія Ейнштейна. Мі-мі-мішний депутат
Вєсті.UA
19:12, 21 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
УСИК – ГАССІЄВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

У Китаї тисячам дітей ввели неякісну вакцину: подробиці

431 Читать новость на русском
У Китаї батьки звинувачують уряд та компанію-виробника вакцин у корупції та зловживанні у фармацевтичній галузі країни
У Китаї батьки звинувачують уряд та компанію-виробника вакцин у корупції та зловживанні у фармацевтичній галузі країни / medaboutme.ru

23 липня батьки неповнолітніх у Китаї почали публікувати обурені повідомлення через інформацію про неякісну вакцину, яку могли ввести їхнім дітям. У цей день стало відомо, що один із найбільших виробників ліків у країні, порушив стандарти під час виготовлення вакцини у значній кількості.

Про порушення 23 липня повідомив глава китайського уряду, передає The New York Times.

Читайте також: Ботулізм продовжує забирати життя: у МОЗ оприлюднили дані

Зазначається, що компанія "Чангчун Чангшенг" виготовила щонайменше 250 тисяч вакцин без дотримання належних стандартів. Китайці скаржаться на те, що корупція та зловживання у фармацевтичній галузі країни ставлять під загрозу життя простих людей.

Ми завжди говоримо, що діти наше майбутнє, але якщо ми не можемо гарантувати безпеку такого майбутнього, то яке ж воно тоді на нас чекає,
– зазначив Ху Сяолінь, батько однорічної дівчинки, яку вакцинували.

За інформацією видання, жодних небезпечних наслідків вживання вакцини поки не було виявлено, проте китайські батьки б'ють на сполох. В мережі вони скаржаться на дії уряду та компанії, яка виготовляє вакцини. Дехто навіть закликає, щоб керівництво "Чангчун Чангшенг" засудили до смертної кари.

У ЗМІ пишуть, що в китайському уряді наразі переймаються тим, що батьки відмовляться вакцинувати дітей в майбутньому через ситуацію, яка склалася з фірмою. Там вже пропонують привести дітей, які отримали неякісну вакцину, для проведення повторної процедури.

До слова, батьки у Китаї налаштовані рішуче: вони хочуть взяти учась в урядовому розслідуванні, оскільки не довіряють чиновникам, які здатні вплинути на цю ситуацію.

Теги: Лікування Китай Вакцина Діти і неповнолітні
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хто такий Ян Кум: українець, що створив WhatsApp та став мільярдером
сьогодні, 18:03 Хто такий Ян Кум: українець, що створив WhatsApp та став мільярдером
Ірина Полицька 1160
Неожиданный поворот: Путин договорился с Макроном по Сирии
сьогодні, 16:55 Неожиданный поворот: Путин договорился с Макроном по Сирии
Блог Соцмережі 590
Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
сьогодні, 14:00 Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
Топ-10 країн, громадянство яких можна купити: ціни
сьогодні, 16:01 Топ-10 країн, громадянство яких можна купити: ціни
3642
Если бы бой Усик – Гассиев состоялся не в Москве, украинцы не были бы такими довольными
сьогодні, 15:01 Если бы бой Усик – Гассиев состоялся не в Москве, украинцы не были бы такими довольными
Ян Валетов 1239
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Підсумки тижня: Бюджет нашвидкуруч
 18 січня 2014 , 21:49
Бельгійські високопосадовці проігнорували приліт Трампа
 11 липня , 02:32
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук