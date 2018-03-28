В Китае установили уникальный автомат, который заинтересует автомобилистов

В Китайском городе Гуанчжоу запустили вендинговый автомат по продаже автомобилей. Такая инициатива принадлежит китайскому интернет-ритейлеру Alibaba Group и американскому автоконцерну Ford.

Об этом сообщает Укринформ по ссылке на​ liga.net.

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С помощью автомата, любой желающий провести тест-драйв того или иного автомобиля Ford теперь может сделать самостоятельно, не прибегая к помощи других людей, для этого нужен только смартфон, специальное приложение и аккаунт Tmall.

В тест-драйв в центре Гуанчжоу представлены более 40 автомобилей, выпускаемых Ford, в том числе модели Explorer SUV, Mustang, Edge и Everest. Покупатель может выбрать в приложении или на сайте Tmall любую понравившуюся ему доступную на тот момент модель, забронировать ее и выбрать удобное время для тест-драйва, после чего сделать селфи, чтобы программа распознавания лиц запомнила его,

– говорится в сообщении.

Когда покупатель приезжает в тест-драйв центр, ему необходимо подойти к специальному экрану, который оборудован системой распознавания лиц. Программа подтверждает его бронирование и спускает клиенту понравившуюся машину.

Автомат из тест-драйва авто в Китае