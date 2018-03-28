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У Китаї встановили унікальний автомат, який зацікавить автомобілістів

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У Китаї встановили унікальний автомат, який зацікавить автомобілістів
У Китаї встановили унікальний автомат, який зацікавить автомобілістів / echcrunch.com

У Китайському місті Гуанчжоу запустили вендінговий автомат з продажу автомобілів. Така ініціатива належить китайському інтернет-рітейлеру Alibaba Group та американському автоконцерну Ford.

Про це повідомляє Укрінформ за посиланням на liga.net.

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За допомогою автомату, будь-який бажаючий провести тест-драйв того чи іншого автомобіля Ford тепер може це зробити самостійно, не вдаючись до допомоги інших людей, для цього потрібен лише смартфон, спеціальний додаток і обліковий запис Tmall.

У тест-драйв в центрі Гуанчжоу представлені більше 40 автомобілів, що випускаються Ford, у тому числі моделі Explorer SUV, Mustang, Edge і Everest. Покупець може вибрати в додатку або на сайті Tmall будь-яку вподобану йому доступну на той момент модель, забронювати її і обрати зручний час для тест-драйву, після чого зробити селфі, щоб програма розпізнавання осіб запам'ятала його,
– йдеться у повідомленні.

Коли покупець приїжджає в тест-драйв центр, йому необхідно підійти до спеціального екрану, який обладнаний системою розпізнавання осіб. Програма підтверджує його бронювання та спускає клієнту вподобану машину.


Автомат з тест-драйву авто у Китаї

Теги: Китай Ford
Джерело: 24 Канал
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