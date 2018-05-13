В Китае в море вышел авианосец построенный собственными силами страны

В Китае в море вышел новый авианосец. Это первый авианосец Китая, полностью построенный собственными силами. В море его будут испытывать, чтобы проверить надежность и устойчивость энергосистемы и другого оборудования авианосца.

Об этом сообщает китайское агентство Синьхуа, пишет Европейская правда.

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Судно длиной 315 метров, известное как Тип 001A, является символом морских амбиций Китая, который надеется ввести его в эксплуатацию в следующем году или даже к концу текущего года.

Отмечается, что сейчас на вооружении Китая находится только один авианосец – "Ляонин". Этот корабль был достроен в китае на базе бывшего советского тяжелого авианесущего крейсера "Варяг", который был выкуплен у Украины в конце 1990-х годов и вошел в состав китайского флота в 2013 году.

Новый авианосец будет стоить около 4,5 миллиардов долларов. И будет оснащен новейшей системой радаров, а также получит более короткую палубу для взлета самолетов в сравнении с "Ляонин".