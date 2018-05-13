18:38
14 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
11°C
16°C 9°C
  • вівторок
    22°C 9°C
  • середа
    22°C 12°C
  • четвер
    22°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ДТП З ДІТЬМИ У БІЛОРУСІ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Вчетверте цар. Майський указ
Вєсті Кремля
19:39, 12 травня
Вєсті. UA. Жир. Принцеса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:43, 12 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ДТП З ДІТЬМИ У БІЛОРУСІ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У Китаї в море вийшов авіаносець побудований власними силами країни

1304 Читать новость на русском
У Китаї в море вийшов авіаносець побудований власними силами країни
У Китаї в море вийшов авіаносець побудований власними силами країни / news.cn

У Китаї в море вийшов новий авіаносець. Це перший авіаносець Китаю, повністю побудований власними силами. У морі його випробовуватимуть аби перевірити надійність і стійкість енергосистеми та іншого обладнання авіаносця.

Про це повідомляє китайське агентство Сіньхуа, пише Європейська правда

Читайте також: Відомого китайського політика засудили до довічного ув'язнення за корупцію

Судно довжиною 315 метрів, відоме як Тип 001A, є символом морських амбіцій Китаю, який сподівається ввести його в експлуатацію в наступному році або навіть до кінця поточного року.

Зазначається, що зараз на озброєнні Китаю знаходиться тільки один авіаносець – "Ляонін". Цей корабель був добудований в КНР на базі колишнього радянського важкого авіаносного крейсера "Варяг", який був викуплений в України в кінці 1990-х років і увійшов до складу китайського флоту в 2013 році.

Новий авіаносець буде коштувати близько 4,5 мільярдів доларів. І буде оснащений новітньою системою радарів, а також отримає більш коротку палубу для зльоту літаків в порівнянні з "Ляонін".

Теги: Водний транспорт Китай
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 13 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Чому санстанції є місцем збагачення, а не органом контролю за якістю харчових продуктів
сьогодні, 18:00 Чому санстанції є місцем збагачення, а не органом контролю за якістю харчових продуктів
Олександра Устінова 97
Канів як
сьогодні, 17:01 Канів як "український Давос": як зробити з українського села туристичну мекку
Наталія Заболотна 261
Провокація в стилі Трампа: західні ЗМІ про відкриття посольства США в Єрусалимі
сьогодні, 16:02 Провокація в стилі Трампа: західні ЗМІ про відкриття посольства США в Єрусалимі
477
Homo Deus: за лаштунками майбутнього
сьогодні, 15:00 Homo Deus: за лаштунками майбутнього
Книги для гурманів 364
День народження Вакарчука: 11 маловідомих пісень, які вас здивують
сьогодні, 13:39 День народження Вакарчука: 11 маловідомих пісень, які вас здивують
Наталя Сколоздра 4851
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук