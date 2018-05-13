У Китаї в море вийшов авіаносець побудований власними силами країни

У Китаї в море вийшов новий авіаносець. Це перший авіаносець Китаю, повністю побудований власними силами. У морі його випробовуватимуть аби перевірити надійність і стійкість енергосистеми та іншого обладнання авіаносця.

Про це повідомляє китайське агентство Сіньхуа, пише Європейська правда.

Читайте також: Відомого китайського політика засудили до довічного ув'язнення за корупцію

Судно довжиною 315 метрів, відоме як Тип 001A, є символом морських амбіцій Китаю, який сподівається ввести його в експлуатацію в наступному році або навіть до кінця поточного року.

Зазначається, що зараз на озброєнні Китаю знаходиться тільки один авіаносець – "Ляонін". Цей корабель був добудований в КНР на базі колишнього радянського важкого авіаносного крейсера "Варяг", який був викуплений в України в кінці 1990-х років і увійшов до складу китайського флоту в 2013 році.

Новий авіаносець буде коштувати близько 4,5 мільярдів доларів. І буде оснащений новітньою системою радарів, а також отримає більш коротку палубу для зльоту літаків в порівнянні з "Ляонін".