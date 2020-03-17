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      В Китае возобновляют пассажирские перевозки

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      Пик эпидемии коронавируса в Китае прошел. Система пассажирских перевозок начинает восстанавливаться до прежнего уровня.

      О росте количества перевозок всеми видами транспорта в Китае сообщает пресс-служба министерства транспорта.

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      По данным ведомства, по состоянию на 16 марта, пассажирские перевозки железнодорожным, авиационным, автомобильным и водным видами транспорта возросли в сравнении с тем же периодом февраля на 1,63%.

      В то же время, если сравнивать с аналогичным периодом в 2019 году, то пассажиропоток упал на 63,46%.

      Что известно о коронавирусе в Китае

      • За сутки 16 марта там зарегистрировали 13 смертей от коронавируса и обнаружили 21 нового больного, из них 20 человек приехали из-за границы.
      • Начиная с декабря, количество жертв коронавируса в стране составляет 3 тысячи 226 человек. В целом недуг зафиксировали у более чем 80 тысяч человек.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус Covid-19 Транспорт Китай
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