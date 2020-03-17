У Китаї відновлюють пасажирські перевезення

Пік епідемії коронавірусу в Китаї минув. Система пасажирських перевезень починає відновлюватися до попереднього рівня.

Про зростання кількості перевезень усіма видами транспорту у Китаї повідомляє пресслужба міністерства транспорту.

Читайте також Коронавірус убив більше людей за межами Китаю, ніж у Піднебесній, – ВООЗ

За даними відомства, станом на 16 березня, пасажирські перевезення залізничним, авіаційним, автомобільним та водним зросли в порівнянні з тим же періодом лютого на 1,63%.

Водночас, якщо порівнювати з аналогічним періодом у 2019 році, то пасажиропотік впав на 63,46%.

Що відомо про коронавірус у Китаї

За добу 16 березня там зареєстрували 13 смертей від коронавірусу, виявили 21 нового хворого, з них 20 - люди, які приїхали з-за кордону.

Починаючи з грудня, кількість жертв коронавірусу в країні становить 3 тисячі 226 людей. Загалом недугу зафіксували у понад 80 тисячі людей.



Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу