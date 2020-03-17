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      У Китаї відновлюють пасажирські перевезення

      -
      У Китаї відновлюють пасажирські перевезення / vesti.ua

      Пік епідемії коронавірусу в Китаї минув. Система пасажирських перевезень починає відновлюватися до попереднього рівня.

      Про зростання кількості перевезень усіма видами транспорту у Китаї повідомляє пресслужба міністерства транспорту.

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      За даними відомства, станом на 16 березня, пасажирські перевезення залізничним, авіаційним, автомобільним та водним зросли в порівнянні з тим же періодом лютого на 1,63%.

      Водночас, якщо порівнювати з аналогічним періодом у 2019 році, то пасажиропотік впав на 63,46%.

      Що відомо про коронавірус у Китаї

      • За добу 16 березня там зареєстрували 13 смертей від коронавірусу, виявили 21 нового хворого, з них 20 - люди, які приїхали з-за кордону.
      • Починаючи з грудня, кількість жертв коронавірусу в країні становить 3 тисячі 226 людей. Загалом недугу зафіксували у понад 80 тисячі людей.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Коронавірус Covid-19 Транспорт Китай
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