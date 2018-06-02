В Китае зафиксировали падение метеорита: невероятное видео

На юго-западе Китая в провинции Юньнань предположительно упал метеорит. Уникальное небесное явление очевидцам удалось зафиксировать на видео.

Видео, снятое очевидцами, опубликовало издание "People's China Daily" на своей странице в Facebook.

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Невероятный момент: метеорит зафиксировали в городе Цзинхун, провинция Юньнань, юго-западная часть Китая, в пятницу,

– говорится в сообщении.

На ролике видно, как ночное небо неожиданно освещает яркий свет. Позже становится виден большой горящий шар, который падает вниз и гаснет. Считается, что это был метеорит.