В Китае зафиксировали падение метеорита: невероятное видео
На юго-западе Китая в провинции Юньнань предположительно упал метеорит. Уникальное небесное явление очевидцам удалось зафиксировать на видео.
Видео, снятое очевидцами, опубликовало издание "People's China Daily" на своей странице в Facebook.
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Невероятный момент: метеорит зафиксировали в городе Цзинхун, провинция Юньнань, юго-западная часть Китая, в пятницу,
– говорится в сообщении.
На ролике видно, как ночное небо неожиданно освещает яркий свет. Позже становится виден большой горящий шар, который падает вниз и гаснет. Считается, что это был метеорит.
Источник: 24 канал
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