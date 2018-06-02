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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У Китаї зафіксували падіння метеорита: неймовірне відео

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Неймовірне видовище: у Китаї зафіксували падіння метеорита
Неймовірне видовище: у Китаї зафіксували падіння метеорита / фото з відкритих джерел

На південному заході Китаю у провінції Юньнань імовірно впав метеорит. Унікальне небесне явище очевидцям вдалося зафіксувати на відео.

Відео, зняте очевидцями, опублікувало видання "People's China Daily" на своїй сторінці у Facebook.

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Неймовірний момент: метеорит зафіксували у місті Цзинхун, провінція Юньнань, південно-західна частина Китаю, у п'ятницю,
– йдеться у повідомленні.

На ролику видно, як нічне небо несподівано освітлює яскраве світло. Пізніше стає видно велику палаючу кулю, яка падає вниз і гасне. Вважається, що це був метеорит.

 

Джерело: 24 канал
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