У Китаї зафіксували падіння метеорита: неймовірне відео

На південному заході Китаю у провінції Юньнань імовірно впав метеорит. Унікальне небесне явище очевидцям вдалося зафіксувати на відео.

Відео, зняте очевидцями, опублікувало видання "People's China Daily" на своїй сторінці у Facebook.

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Неймовірний момент: метеорит зафіксували у місті Цзинхун, провінція Юньнань, південно-західна частина Китаю, у п'ятницю,

– йдеться у повідомленні.

На ролику видно, як нічне небо несподівано освітлює яскраве світло. Пізніше стає видно велику палаючу кулю, яка падає вниз і гасне. Вважається, що це був метеорит.