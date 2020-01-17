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      В Китае зафиксировали самую низкую рождаемость за последние 70 лет

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      В 2019 году в Китае родилось на 580 тысяч меньше детей, чем в 2018 году / gettyimages

      В 2019 году в стране родилось 14,6 миллиона детей. Это не только на 600 тысяч меньше, чем в 2018 году, но и самый низкий показатель с 1949 года. И это несмотря на ослабление политики об одном ребенке в семье.

      В 2019 году зафиксировали коэффициент рождаемости 10,48 на тысячу населения, в 2017 году этот показатель составлял 12 на тысячу человек. Об этих данных Государственного бюро статистики Китая сообщило BBC.

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      Но несмотря на то, что уровень рождаемости уменьшается, численность населения Китая все равно растет. В 2019 году в стране зафиксировали 1,4 миллиарда человек, тогда как в 2018 году – 1,39 миллиарда. Эксперты объясняют это тем, что в прошлом году в Китае зафиксировали низкий уровень смертности.

      Что известно о рождаемости в Китае?

      Из-за стремительной рождаемости со времен основания Китайской народной республики (1949 год), в 1979 году правительство Китая ввело общегосударственную "политику в отношении одного ребенка". Семьи, которые нарушили правила, сталкивались со штрафами, потерей работы и иногда принудительными абортами.

      Из-за этой политики в Китае возник серьезный гендерный дисбаланс – по состоянию на 2019 год в стране мужчин на 30 миллионов больше, чем женщин.

      В 2015 году правительство прекратило политику в отношении одного ребенка, которая позволила парам иметь двоих детей. Но защита семейной жизни остается низкой из-за низких денежные выплаты по уходу за ребенком. Сейчас в Китае большинство людей просто не может позволить себе больше, чем одного ребенка.

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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Статистика Дети и несовершеннолетние Китай
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