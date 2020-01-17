У Китаї зафіксували найнижчу народжуваність за останні 70 років

У 2019 році в країні народилося 14,6 мільйона дітей. Це не лише на 580 тисяч менше, ніж у 2018 році, але й найнижчий показник з 1949 року. І це попри послаблення політики про одну дитину в сім'ї.

У 2019 році зафіксували коефіцієнт народжуваності 10,48 на тисячу населення, у 2017 році цей показник становив 12 на тисячу людей. Про ці дані Державного бюро статистики Китаю повідомило BBC.

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Та попри те, що рівень народжуваності зменшується, чисельність населення Китаю все одно зростає. У 2019 році у країні зафіксували 1,4 мільярда людей, тоді як у 2018 році – 1,39 мільярда. Експерти пояснюють це тим, що минулого року у Китаї зафіксували нижчий рівень смертності.

Що відомо про народжуваність у Китаї?

Через стрімку народжуваність з часів заснування Китайської народної республіки (1949 рік), у 1979 році уряд Китаю запровадив загальнодержавну "політику щодо однієї дитини". Сім'ї, які порушили правила, стикалися зі штрафами, втратою роботи та іноді примусовими абортами.

Через цю політику у Китаї виник серйозний гендерний дисбаланс – станом на 2019 рік у країні чоловіків на 30 мільйонів більше, ніж жінок.

У 2015 році уряд припинив політику щодо однієї дитини, яка дозволила парам народити двох дітей. Та захист сімейного життя залишається низьким через низькі грошові виплати по догляду за дитиною. Зараз у Китаї більшість людей просто не може дозволити собі більше, ніж одну дитину.