В КНДР собираются отпустить из плена трех американцев, – СМИ

Пхеньян намерен отпустить трех задержанных граждан США. В американских СМИ сообщают, что Вашингтон уже 17 месяцев обсуждает с Пхеньяном освобождение американских граждан, обвиняемых в шпионаже.

Государственный секретарь США Майк Помпео может вернуться из поездки в Пхеньян вместе с тремя американскими гражданами, содержащимися в КНДР, пишет агентство Yonhap.

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В СМИ также отмечают, что переговоры о возвращении американцев Вашингтон ведет уже 17 месяцев.

Ожидается также, что госсекретарь США Майк Помпео во время посещения Северной Кореи узнает точную дату и время встречи президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Отметим, что госсекретарь США отправился в КНДР 8 мая. Это уже второй официальный визит Помпео к северокорейской столицы.