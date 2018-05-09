У КНДР збираються відпустити з неволі трьох американців, – ЗМІ

Пхеньян має набір відпустити трьох затриманих громадян США. В американських ЗМІ повідомляють, що Вашингтон уже 17 місяців обговорює із Пхеньяном звільнення американських громадян, обвинувачених у шпигунстві.

Державний секретар США Майк Помпео може повернутися із поїздки до Пхеньяна разом із трьома американськими громадянами, яких утримують у КНДР, пише агентство Yonhap.

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У ЗМІ також зазначають, що переговори про повернення американців Вашингтон веде вже 17 місяців.

Очікується також, що держсекретар США Майк Помпео під час відвідин Північної Кореї дізнається точну дату і час зустрічі президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з північнокорейським лідером Кім Чен Ином.

Зазначимо, що держсекретар США вирушив до КНДР 8 травня. Це вже другий офіційний візит Помпео до північнокорейської столиці.