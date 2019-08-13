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      В Колумбии во время показательного полета погибли двое военных: жуткое видео

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      Показательные полеты в Колумбии закончились трагедией: погибли двое военных
      Показательные полеты в Колумбии закончились трагедией: погибли двое военных / blogs.absolute.com

      В Колумбии во время показательного полета в рамках цветочного шоу погибли двое военных. Они участвовали в традиционном выступлении и были прицеплены к флагу, который свисал с военного вертолета.

      На видео, опубликованном очевидцами, заметно, как оборвался трос, к которому был пристегнут флаг. Вместе с флагом вниз упали и оба военнослужащих.

       Интересно: 40 лет гибели "Пахтакора" в небе: авиакатастрофы, которые забирали футбольные команды

      Трагедия произошла, когда вертолет уже шел на посадку. Оба офицера колумбийского спецназа погибли на месте. Местные правоохранители устанавливают, что стало причиной страшной трагедии.

      Момент гибели военных: смотрите видео

       

      blog_ava
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      Теги: Жертвы Колумбия
      Источник: 24 канал
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