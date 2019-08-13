В Колумбии во время показательного полета погибли двое военных: жуткое видео

В Колумбии во время показательного полета в рамках цветочного шоу погибли двое военных. Они участвовали в традиционном выступлении и были прицеплены к флагу, который свисал с военного вертолета.

На видео, опубликованном очевидцами, заметно, как оборвался трос, к которому был пристегнут флаг. Вместе с флагом вниз упали и оба военнослужащих.

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Трагедия произошла, когда вертолет уже шел на посадку. Оба офицера колумбийского спецназа погибли на месте. Местные правоохранители устанавливают, что стало причиной страшной трагедии.

Момент гибели военных: смотрите видео