У Колумбії під час показового польоту загинули двоє військових: моторошне відео

У Колумбії під час показового польоту у межах квіткового шоу загинули двоє військових. Вони брали участь у традиційному виступі та були причеплені до прапора, який звисав з військового гелікоптера.

На відео, опублікованому очевидцями, помітно, як обірвався трос, до якого був пристегнутий прапор. Разом з прапором до долу полетіли і обоє військовослужбовців.

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Трагедія трапилася, коли вертоліт вже ішов на посадку. Обидвоє офіцерів колумбійського спецназу загинули на місці. Місцеві правоохоронці встановлюють, що спричинило страшну трагедію.

Момент загибелі військових: дивіться відео