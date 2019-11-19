В комитет нацбезопасности Рады вошел нардеп, который возил помощь "Беркуту": видео
В комитет нацбезопасности Верховной Рады вошел внефракционный мажоритарщик с Донбасса Руслан Требушкин. Известно, что он возил гуманитарную помощь Беркуту во время событий Евромайдана.
В Верховной Раде избрали двух новых членов профильных комитетов. Внефракционный депутат Руслан Требушкин вошел в комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. При том, что Требушкин был сторонником Януковича.
Читайте также: Следствие по делам Майдана с 20 ноября будет прекращено, – правозащитница
Соответствующее постановление опубликовали на сайте Верховной Рады.
Как Требушкин привозил помощь "Беркуту": видео
Сам Требушкин отреагировал на назначение.
Уже в составе комитета продолжу работать над вопросами развития Украины и своего родного края!,
– написал он в фейсбуке.
Что известно о Руслане Требушкине?
- Экс-соратник Януковича, бывший член "Партии регионов".
- На посту мэра Димитрова Донецкой области, во время событий Евромайдана доставлял гуманитарную помощь "Беркуту".
- Сохранилась запись, на которой голос Требушкина благодарит Путина за оккупацию Крыма.
- После Революции Достоинства Требушкин поддерживал Петра Порошенко.
- С 10 декабря 2015 года – Покровский городской глава (Донецкая область).
- В 2019 году был избран депутатом Верховной Рады от партии "Оппозиционный блок".
Требушкин благодарит Путина: видео
Выбор редакции
-
Антивирус Google заблокировал популярное приложение Xiaomi: в чем причинасегодня , 11:45
-
Снятие неприкосновенности с Порошенко: Корниенко объяснил, как будет голосовать "Слуга народа"сегодня , 10:45
-
Режиссера Романа Полански хотят отстранить от гильдии режиссеров Франции из-за секс-скандаласегодня , 10:27