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      В комитет нацбезопасности Рады вошел нардеп, который возил помощь "Беркуту": видео

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      Нардеп Требушкин, который возил помощь "Беркута" вошел в комитет нацбезопасности / фейсбук Руслана Требушкина

      В комитет нацбезопасности Верховной Рады вошел внефракционный мажоритарщик с Донбасса Руслан Требушкин. Известно, что он возил гуманитарную помощь Беркуту во время событий Евромайдана.

      В Верховной Раде избрали двух новых членов профильных комитетов. Внефракционный депутат Руслан Требушкин вошел в комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. При том, что Требушкин был сторонником Януковича.

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      Соответствующее постановление опубликовали на сайте Верховной Рады.

      Как Требушкин привозил помощь "Беркуту": видео

      Сам Требушкин отреагировал на назначение.

      Уже в составе комитета продолжу работать над вопросами развития Украины и своего родного края!,
      – написал он в фейсбуке.

      Что известно о Руслане Требушкине?

      • Экс-соратник Януковича, бывший член "Партии регионов".
      • На посту мэра Димитрова Донецкой области, во время событий Евромайдана доставлял гуманитарную помощь "Беркуту".
      • Сохранилась запись, на которой голос Требушкина благодарит Путина за оккупацию Крыма.
      • После Революции Достоинства Требушкин поддерживал Петра Порошенко.
      • С 10 декабря 2015 года – Покровский городской глава (Донецкая область).
      • В 2019 году был избран депутатом Верховной Рады от партии "Оппозиционный блок".

      Требушкин благодарит Путина: виде​о

       

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Верховная Рада Беркут Евромайдан
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