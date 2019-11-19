В комитет нацбезопасности Рады вошел нардеп, который возил помощь "Беркуту": видео

В комитет нацбезопасности Верховной Рады вошел внефракционный мажоритарщик с Донбасса Руслан Требушкин. Известно, что он возил гуманитарную помощь Беркуту во время событий Евромайдана.

В Верховной Раде избрали двух новых членов профильных комитетов. Внефракционный депутат Руслан Требушкин вошел в комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. При том, что Требушкин был сторонником Януковича.

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Соответствующее постановление опубликовали на сайте Верховной Рады.

Как Требушкин привозил помощь "Беркуту": видео

Сам Требушкин отреагировал на назначение.

Уже в составе комитета продолжу работать над вопросами развития Украины и своего родного края!,

– написал он в фейсбуке.

Что известно о Руслане Требушкине?

Экс-соратник Януковича, бывший член "Партии регионов".

На посту мэра Димитрова Донецкой области, во время событий Евромайдана доставлял гуманитарную помощь "Беркуту".

Сохранилась запись, на которой голос Требушкина благодарит Путина за оккупацию Крыма.

После Революции Достоинства Требушкин поддерживал Петра Порошенко.

С 10 декабря 2015 года – Покровский городской глава (Донецкая область).

В 2019 году был избран депутатом Верховной Рады от партии "Оппозиционный блок".

Требушкин благодарит Путина: виде​о