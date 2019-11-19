12:14
19 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: "Вічний" Лукашенко. Медвєдєв покинув хор
      Вєсті Кремля
      22:15, 18 листопада
      Вєсті.UA: Луценко міняє професію. Милованова не вставляє
      Вєсті.UA
      22:08, 18 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини політики
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ

      У комітет нацбезпеки Ради ввійшов нардеп, який возив допомогу "Беркуту": відео

      733 Читать новость на русском
      Нардеп Требушкін, який возив допомогу "Беркуту" увійшов у комітет нацбезпеки / фейсбук Руслана Требушкіна

      До комітету нацбезпеки Верховної Ради ввійшов позафракційний мажоритарник з Донбасу Руслан Требушкін. Відомо, що він возив гуманітарну допомогу беркутівцям під час подій Євромайдану.

      У Верховній Раді обрали двох нових членів профільних комітетів. Позафракційний депутат Руслан Требушкін увійшов до комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. При тому, що Требушкін був прибічником Януковича.

      Читайте також: Слідство у справах Майдану з 20 листопада буде припинено, – правозахисниця

      Відповідну постанову опублікували на сайті Верховної Ради.

      Як Требушкін привозив допомогу "беркутівцям": відео

      Сам Требушкін відреагував на призначення.

      Вже в складі комітету продовжу працювати над питаннями розвитку України і свого рідного краю!,
      – написав він у фейсбуці.

      Що відомо про Руслана Требушкіна?

      • Екссоратник Януковича, колишній член "Партії регіонів".
      • На посаді мера Димитрова Донецької області, під час подій Євромайдану доставляв гуманітарну допомогу "Беркуту".
      • Зберігся запис, на якому голос Требушкіна дякує Путіну за окупацію Криму.
      • Після Революції Гідності Требушкін підтримував Петра Порошенка.
      • З 10 грудня 2015 року – Покровський міський голова (Донецька область).
      • У 2019 році був обраний депутатом Верховної Ради від партії “Опозиційний Блок”.

      Требушкін дякує Путіну: відео

       

      Ангіна чи фарингіт: як відрізнити, основні симптоми та лікування
      сьогодні
      7019
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини політики Євромайдан Беркут Верховна Рада
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Ще більше російських паспортів, або Як Путін узаконює свою військову присутність на Донбасі
      сьогодні , 12:00 Ще більше російських паспортів, або Як Путін узаконює свою військову присутність на Донбасі
      Дмитро Снєгирьов 91
      Українські ЗМІ на окупованому Донбасі: що про це відомо
      сьогодні , 08:12 Українські ЗМІ на окупованому Донбасі: що про це відомо
      Світлана Попова 1279
      Електронні сигарети – як безболісно відмовитись від цигарок
      18 листопада , 17:35 Електронні сигарети – як безболісно відмовитись від цигарок
      872
      Нормандська зустріч: чому Путін погодився і які умови висуватиме Росія
      сьогодні , 07:15 Нормандська зустріч: чому Путін погодився і які умови висуватиме Росія
      Інна Жолобович 5885
      "Боротьба за Гонконг": що розказують світові медіа про масштабні протести
      сьогодні , 06:45 "Боротьба за Гонконг": що розказують світові медіа про масштабні протести
      Світлана Попова 1758
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук