У комітет нацбезпеки Ради ввійшов нардеп, який возив допомогу "Беркуту": відео
До комітету нацбезпеки Верховної Ради ввійшов позафракційний мажоритарник з Донбасу Руслан Требушкін. Відомо, що він возив гуманітарну допомогу беркутівцям під час подій Євромайдану.
У Верховній Раді обрали двох нових членів профільних комітетів. Позафракційний депутат Руслан Требушкін увійшов до комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. При тому, що Требушкін був прибічником Януковича.
Читайте також: Слідство у справах Майдану з 20 листопада буде припинено, – правозахисниця
Відповідну постанову опублікували на сайті Верховної Ради.
Як Требушкін привозив допомогу "беркутівцям": відео
Сам Требушкін відреагував на призначення.
Вже в складі комітету продовжу працювати над питаннями розвитку України і свого рідного краю!,
– написав він у фейсбуці.
Що відомо про Руслана Требушкіна?
- Екссоратник Януковича, колишній член "Партії регіонів".
- На посаді мера Димитрова Донецької області, під час подій Євромайдану доставляв гуманітарну допомогу "Беркуту".
- Зберігся запис, на якому голос Требушкіна дякує Путіну за окупацію Криму.
- Після Революції Гідності Требушкін підтримував Петра Порошенка.
- З 10 грудня 2015 року – Покровський міський голова (Донецька область).
- У 2019 році був обраний депутатом Верховної Ради від партії “Опозиційний Блок”.
Требушкін дякує Путіну: відео
Вибір редакції
-
Антивірус Google заблокував популярний додаток Xiaomi: у чому причинасьогодні , 11:37
-
Зняття недоторканності з Порошенка: Корнієнко пояснив, як голосуватиме "Слуга народу"сьогодні , 10:34
-
Відомого режисера Романа Поланскі хочуть усунути з гільдії режисерів Франції через секс-скандалсьогодні , 10:25