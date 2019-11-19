У комітет нацбезпеки Ради ввійшов нардеп, який возив допомогу "Беркуту": відео

До комітету нацбезпеки Верховної Ради ввійшов позафракційний мажоритарник з Донбасу Руслан Требушкін. Відомо, що він возив гуманітарну допомогу беркутівцям під час подій Євромайдану.

У Верховній Раді обрали двох нових членів профільних комітетів. Позафракційний депутат Руслан Требушкін увійшов до комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. При тому, що Требушкін був прибічником Януковича.

Читайте також: Слідство у справах Майдану з 20 листопада буде припинено, – правозахисниця

Відповідну постанову опублікували на сайті Верховної Ради.

Як Требушкін привозив допомогу "беркутівцям": відео

Сам Требушкін відреагував на призначення.

Вже в складі комітету продовжу працювати над питаннями розвитку України і свого рідного краю!,

– написав він у фейсбуці.

Що відомо про Руслана Требушкіна?

Екссоратник Януковича, колишній член "Партії регіонів".

На посаді мера Димитрова Донецької області, під час подій Євромайдану доставляв гуманітарну допомогу "Беркуту" .

. Зберігся запис, на якому голос Требушкіна дякує Путіну за окупацію Криму .

. Після Революції Гідності Требушкін підтримував Петра Порошенка.

З 10 грудня 2015 року – Покровський міський голова (Донецька область).

У 2019 році був обраний депутатом Верховної Ради від партії “Опозиційний Блок”.

Требушкін дякує Путіну: відео