В компании "Укрлендфарминг" скот выращивают по канадской технологии

Современные технологии в агробизнесе. Один из крупнейших в Украине производитель аграрной и мясо-молочной продукции, группа компаний "Укрлендфарминг", активно внедряет передовой опыт.

Так, скот в хозяйствах выращивают по канадской технологии: на свободном выпасе круглый год. Например, в Деснянском кластере компании 5 тысяч коров и телят. Почти половина из них – мясной породы.

"Вот здесь они зимуют, даже когда большие снегопады, завозится больше соломы. Говорили израильтяне, которые были на экскурсии, это супер чистый продукт. Идет процесс откорма, в рационе силос с кукурузой, синаш, фураш, белковая группа и соя", – рассказал директор по производству Группы компаний "Укрлендфарминг" Василий Лобода.

В общем, на фермах "Укрлендфарминга" выращивают более 40 тысяч голов крупного рогатого скота. Свободный выпас и специальный рацион позволяют получать здесь еще и рекордные надои. Так, на Подлисновской ферме Северного кластера коровы дают более 9 тысяч килограммов молока в год. Почти на треть больше, чем в других хозяйствах страны. А благодаря плодородным черноземам здесь собирают по 9 тонн кукурузы с гектара. Хранят и перегружают выращенное на одном из крупнейших в Европе элеваторов.

"Емкость одноразового хранения зерна составляет 488 тыс. тонн. Элеватор состоит из двух участков. Одновременно принимать на элеватор мы должны 3 культуры и это составляет 11 тысяч тонн", – отметила директор ООО "Агротерминал Констракшн" Оксана Васильченко.

В общем, в "Укрлендфарминге" создано 12 кластеров, которые работают почти во всех областях Украины. Кроме нашего государства, продукция компании экспортируется еще в 40 стран мира. Агропроизводитель управляет земельным банком более полумиллиона гектаров и владеет сетью элеваторов мощностью 2,5 млн тонн зерна.