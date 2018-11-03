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      В компанії "Укрлендфармінг" худобу вирощують за канадською технологією

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      Сучасні технології в агробізнесі. Один з найпотужніших в Україні виробник аграрної та м'ясо-молочної продукції група компаній "Укрлендфармінг" активно впроваджує передовий досвід.

      Так, худобу в господарствах вирощують за канадською технологією: на вільному випасі цілий рік. Наприклад, у Деснянському кластері компанії 5 тисяч корів та телят. Майже половина з них – м'ясної породи.

      "Ось тут вони зимують, навіть коли великі снігопади, завозиться більше соломи. Говорили ізраїльтяни, які були на екскурсії, що це супер чистий продукт. Йде процес відгодівлі, в раціоні – силос з кукурудзою, синаш, фураш, білкова група та соя", – розповів директор з виробництва Групи компаній "Укрлендфармінг" Василь Лобода.

      Загалом, на фермах "Укрлендфармінгу" вирощують більше 40 тисяч голів великої рогатої худоби. Вільний випас та спеціальний раціон дозволяють отримувати тут ще й рекордні надої. Так, на Підліснівській фермі Північного кластеру корови дають понад 9 тисяч кілограмів молока на рік. Майже на третину більше, ніж в інших господарствах країни. А завдяки родючим чорноземам тут збирають по 9 тонн кукурудзи з гектару. Зберігають та перевантажують вирощене на одному з найбільших у Європі елеваторів.

      "Місткість одноразового зберігання зерна складає 488 тис. тонн. Елеватор складається з двох дільниць. Одночасно приймати на елеватор ми маємо 3 культури і це складає 11 тисяч тонн", – зазначила директор ТОВ "Агротермінал Констракшн" Оксана Васильченко.

      Загалом, в "Укрлендфармінгу" створено 12 кластерів, які працюють майже в усіх областях України. Окрім нашої держави, продукція компанії експортується ще у 40 країн світу. Агровиробник управляє земельним банком у понад півмільйона гектарів та володіє мережею елеваторів потужністю 2,5 млн тонн зерна.

      Теги: Новини України Ukrlandfarming Агро 24
      Джерело: 24 Канал
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