В Конгрессе США обнаружили два случая заражения коронавирусом
Член американского Конгресса Марио Диас-Баларт заявил о положительном результате теста. Это был первый случай заражения среди членов парламента Соединенных Штатов. Впоследствии его коллега конгрессмен-демократ Бен Майкл МакАдамс рассказал, что также болен коронавирусом.
Накануне в республиканца Диаса-Баларта проявились симптомы коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.
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Политик сдал тест на наличие болезни. Он показал положительный результат.
В своем заявлении Диас-Баларт рассказал, что с 13 марта находится на карантине в Вашингтоне и не вернулся домой во Флориду. Ведь не хочет ставить под угрозу здоровье жены.
В сети политик также сообщил, что чувствует себя намного лучше. Диас-Баларт подчеркнул важность соблюдения всех рекомендаций во избежание заражения.
Впоследствии конгрессмен-демократ Бен Майкл МакАдамс объявил, что у него также обнаружили коронавирус.
"Сегодня (18 марта – 24 канал) я узнал о положительном тесте", – отметил политик. Он отметил, что работает из дома в своем штате Юта.
Что известно о Марио Диасе-Баларте?
Американский политик-республиканец. Представляет штат Флорида в Конгрессе США с 2002 года. Брат конгрессмена Линкольна Диаса-Баларта.
Что известно о Бене Майкле МакАдамсе?
Американский политик, занимающий пост американского представителя в четвертом конгрессном округе штата Юта с 2019 года. Он является единственным демократическим членом делегации конгресса штата Юта и членом коалиции "Голубой пес".
Основное о коронавирусе в США
- По состоянию на 18 марта в США зафиксировали более 9 тысяч заражений коронавирусом. Умерли 155 человек.
- Вирус распространился во всех 50 штатах страны.
- С 13 марта Соединенные Штаты временно остановили на месяц транспортное сообщение с Европой.
- Тогда же американский президент Дональд Трамп объявил в США чрезвычайное положение.
- С 17 марта США останавливают транспортное сообщение с Великобританией.
- На первых добровольцев уже испытали вакцину против коронавируса.
- Позже США и Канада закрыли границы между собой.
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