В Конгрессе США обнаружили два случая заражения коронавирусом

Член американского Конгресса Марио Диас-Баларт заявил о положительном результате теста. Это был первый случай заражения среди членов парламента Соединенных Штатов. Впоследствии его коллега конгрессмен-демократ Бен Майкл МакАдамс рассказал, что также болен коронавирусом.

Накануне в республиканца Диаса-Баларта проявились симптомы коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.

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Политик сдал тест на наличие болезни. Он показал положительный результат.

В своем заявлении Диас-Баларт рассказал, что с 13 марта находится на карантине в Вашингтоне и не вернулся домой во Флориду. Ведь не хочет ставить под угрозу здоровье жены.

В сети политик также сообщил, что чувствует себя намного лучше. Диас-Баларт подчеркнул важность соблюдения всех рекомендаций во избежание заражения.

I'm feeling much better. However, it's important that everyone take this seriously and follow @CDCgov guidelines in order to avoid getting sick & mitigate the spread of this virus. We must continue to work together to emerge stronger as a country during these trying times. pic.twitter.com/g5W5vSQIyH — Mario Diaz-Balart (@MarioDB) March 18, 2020

Впоследствии конгрессмен-демократ Бен Майкл МакАдамс объявил, что у него также обнаружили коронавирус.

"Сегодня (18 марта – 24 канал) я узнал о положительном тесте", – отметил политик. Он отметил, что работает из дома в своем штате Юта.

Что известно о Марио Диасе-Баларте?

Американский политик-республиканец. Представляет штат Флорида в Конгрессе США с 2002 года. Брат конгрессмена Линкольна Диаса-Баларта.

Что известно о Бене Майкле МакАдамсе?

Американский политик, занимающий пост американского представителя в четвертом конгрессном округе штата Юта с 2019 года. Он является единственным демократическим членом делегации конгресса штата Юта и членом коалиции "Голубой пес".

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