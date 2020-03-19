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      В Конгрессе США обнаружили два случая заражения коронавирусом

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      Член американского Конгресса Марио Диас-Баларт заявил о положительном результате теста. Это был первый случай заражения среди членов парламента Соединенных Штатов. Впоследствии его коллега конгрессмен-демократ Бен Майкл МакАдамс рассказал, что также болен коронавирусом.

      Накануне в республиканца Диаса-Баларта проявились симптомы коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.

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      Политик сдал тест на наличие болезни. Он показал положительный результат.

      В своем заявлении Диас-Баларт рассказал, что с 13 марта находится на карантине в Вашингтоне и не вернулся домой во Флориду. Ведь не хочет ставить под угрозу здоровье жены.

      В сети политик также сообщил, что чувствует себя намного лучше. Диас-Баларт подчеркнул важность соблюдения всех рекомендаций во избежание заражения.

      Впоследствии конгрессмен-демократ Бен Майкл МакАдамс объявил, что у него также обнаружили коронавирус.

      "Сегодня (18 марта – 24 канал) я узнал о положительном тесте", – отметил политик. Он отметил, что работает из дома в своем штате Юта.

      Что известно о Марио Диасе-Баларте?
      Американский политик-республиканец. Представляет штат Флорида в Конгрессе США с 2002 года. Брат конгрессмена Линкольна Диаса-Баларта.

      Что известно о Бене Майкле МакАдамсе?
      Американский политик, занимающий пост американского представителя в четвертом конгрессном округе штата Юта с 2019 года. Он является единственным демократическим членом делегации конгресса штата Юта и членом коалиции "Голубой пес".

      Основное о коронавирусе в США

      • По состоянию на 18 марта в США зафиксировали более 9 тысяч заражений коронавирусом. Умерли 155 человек.
      • Вирус распространился во всех 50 штатах страны.
      • С 13 марта Соединенные Штаты временно остановили на месяц транспортное сообщение с Европой.
      • Тогда же американский президент Дональд Трамп объявил в США чрезвычайное положение.
      • С 17 марта США останавливают транспортное сообщение с Великобританией.
      • На первых добровольцев уже испытали вакцину против коронавируса.
      • Позже США и Канада закрыли границы между собой.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Коронавирус Covid-19 Новости США
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