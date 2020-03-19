У Конгресі США виявили два випадки зараження коронавірусом

Член американського Конгресу Маріо Діас-Баларт заявив про позитивний результат тесту. Це був перший випадок зараження серед членів парламенту Сполучених Штатів. Згодом його колега конгресмен-демократ Бен Майкл МакАдамс розповів, що також хворіє на коронавірус.

Напередодні у республіканця Діаса-Баларта проявилися симптоми коронавірусу. Про це повідомляє Daily Mail.

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Політик здав тест на наявність хвороби. Він показав позитивний результат.

У своїй заяві Діас-Баларт розповів, що з 13 березня перебуває на карантині у Вашингтоні та не повернувся додому у Флориду. Адже не хоче ставити під загрозу здоров’я дружини.

У мережі політик також повідомив, що почувається набагато краще. Діас-Баларт наголосив на важливості дотримання всіх рекомендацій для уникнення зараження.

I'm feeling much better. However, it's important that everyone take this seriously and follow @CDCgov guidelines in order to avoid getting sick & mitigate the spread of this virus. We must continue to work together to emerge stronger as a country during these trying times. pic.twitter.com/g5W5vSQIyH — Mario Diaz-Balart (@MarioDB) March 18, 2020

Згодом конгресмен-демократ Бен Майкл МакАдамс оголосив, що у нього також виявили коронавірус.

"Сьогодні (18 березня – 24 канал) я дізнався про позитивний тест" – зазначив політик. Він наголосив, що працює з дому у своєму штаті Юта.

Що відомо про Маріо Діаса-Баларта? Американський політик-республіканець. Представляє штат Флорида у Конгресі США з 2002 року. Брат конгресмена Лінкольна Діас-Баларта.

Що відомо про Бена Майкла МакАдамса? Американський політик, який обіймає посаду американського представника у четвертому конгресному окрузі штату Юта з 2019 року. Він є єдиним демократичним членом делегації конгресу штату Юта та членом коаліції "Блакитний собака".

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