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      У Конгресі США виявили два випадки зараження коронавірусом

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      У Маріо Діаса-Баларта виявили коронавірус / Getty Images

      Член американського Конгресу Маріо Діас-Баларт заявив про позитивний результат тесту. Це був перший випадок зараження серед членів парламенту Сполучених Штатів. Згодом його колега конгресмен-демократ Бен Майкл МакАдамс розповів, що також хворіє на коронавірус.

      Напередодні у республіканця Діаса-Баларта проявилися симптоми коронавірусу. Про це повідомляє Daily Mail.

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      Політик здав тест на наявність хвороби. Він показав позитивний результат.

      У своїй заяві Діас-Баларт розповів, що з 13 березня перебуває на карантині у Вашингтоні та не повернувся додому у Флориду. Адже не хоче ставити під загрозу здоров’я дружини.

      У мережі політик також повідомив, що почувається набагато краще. Діас-Баларт наголосив на важливості дотримання всіх рекомендацій для уникнення зараження.

      Згодом конгресмен-демократ Бен Майкл МакАдамс оголосив, що у нього також виявили коронавірус. 

      "Сьогодні (18 березня – 24 канал) я дізнався про позитивний тест" – зазначив політик. Він наголосив, що працює з дому у своєму штаті Юта.

      Що відомо про Маріо Діаса-Баларта? Американський політик-республіканець. Представляє штат Флорида у Конгресі США з 2002 року. Брат конгресмена Лінкольна Діас-Баларта.

      Що відомо про Бена Майкла МакАдамса? Американський політик, який обіймає посаду американського представника у четвертому конгресному окрузі штату Юта з 2019 року. Він є єдиним демократичним членом делегації конгресу штату Юта та членом коаліції "Блакитний собака".

      Основне про коронавірус у США

      • Станом на 18 березня у США зафіксували понад 9 тисяч заражень коронавірусом. Померли 155 людей.
      • Вірус розповсюдився у всіх 50 штатах країни.
      • З 13 березня Сполучені Штати тимчасово зупинили на місяць транспортне сполучення з Європою.
      • Тоді ж американський президент Дональд Трамп оголосив у США надзвичайний стан.
      • З 17 березня США зупиняють транспортне сполучення з Великою Британією.
      • На перших добровольцях вже випробували вакцину проти коронавірусу.
      • Згодом США та Канада закрили кордони між собою.
      Новини про коронавірус 18 березня: захворів нардеп Шахов, на Київщині надзвичайна ситуація
      сьогодні
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини політики Коронавірус Covid-19 Новини США
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