У Конгресі США виявили два випадки зараження коронавірусом
Член американського Конгресу Маріо Діас-Баларт заявив про позитивний результат тесту. Це був перший випадок зараження серед членів парламенту Сполучених Штатів. Згодом його колега конгресмен-демократ Бен Майкл МакАдамс розповів, що також хворіє на коронавірус.
Напередодні у республіканця Діаса-Баларта проявилися симптоми коронавірусу. Про це повідомляє Daily Mail.
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Політик здав тест на наявність хвороби. Він показав позитивний результат.
У своїй заяві Діас-Баларт розповів, що з 13 березня перебуває на карантині у Вашингтоні та не повернувся додому у Флориду. Адже не хоче ставити під загрозу здоров’я дружини.
У мережі політик також повідомив, що почувається набагато краще. Діас-Баларт наголосив на важливості дотримання всіх рекомендацій для уникнення зараження.
Згодом конгресмен-демократ Бен Майкл МакАдамс оголосив, що у нього також виявили коронавірус.
"Сьогодні (18 березня – 24 канал) я дізнався про позитивний тест" – зазначив політик. Він наголосив, що працює з дому у своєму штаті Юта.
Що відомо про Маріо Діаса-Баларта? Американський політик-республіканець. Представляє штат Флорида у Конгресі США з 2002 року. Брат конгресмена Лінкольна Діас-Баларта.
Що відомо про Бена Майкла МакАдамса? Американський політик, який обіймає посаду американського представника у четвертому конгресному окрузі штату Юта з 2019 року. Він є єдиним демократичним членом делегації конгресу штату Юта та членом коаліції "Блакитний собака".
Основне про коронавірус у США
- Станом на 18 березня у США зафіксували понад 9 тисяч заражень коронавірусом. Померли 155 людей.
- Вірус розповсюдився у всіх 50 штатах країни.
- З 13 березня Сполучені Штати тимчасово зупинили на місяць транспортне сполучення з Європою.
- Тоді ж американський президент Дональд Трамп оголосив у США надзвичайний стан.
- З 17 березня США зупиняють транспортне сполучення з Великою Британією.
- На перших добровольцях вже випробували вакцину проти коронавірусу.
- Згодом США та Канада закрили кордони між собою.
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