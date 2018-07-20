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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Краматорске проходит чемпионат по футболу среди десантно-штурмовых подразделений Украины

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В Краматорске проходит чемпионат по футболу среди десантно-штурмовых подразделений Украины
В Краматорске проходит чемпионат по футболу среди десантно-штурмовых подразделений Украины / Фото из собственных источников

На улицах Краматорска десятки единиц военной техники, а на городской стадион на парашютах спустился десант. Это не учения и не боевая операция, а чемпионат по футболу среди сборных всех десантно-штурмовых подразделений Украины.

Просто начали его в свойственной себе манере. Всего команд шесть – пять подразделений и учебный центр десантников.

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Все бригады прошли ад войны в Донбассе и этот чемпионат посвящен каждому из 487 погибших на украинском востоке десантников. Начали же чемпионат игрой с ветеранами украинского футбола.

Десанты очень радуются, когда звезды-ветераны мирового футбола, такие как Демьяненко и Лозинский, приезжают и с ними вместе играют. Это очень хорошо, потому что они поддерживают этих воинов, которые сейчас выполняют задание. Им всегда нужна поддержка,
– прокомментировал начальник физической подготовки и спорта ДШВ Украины Андрей Палагин.

К слову, на Черноморском полигоне в Одесской области, прошли учения курсантов десантных войск. Будущие офицеры отрабатывали прыжки с парашютом с самолета Ан-26.

Теги: Новости Украины Новости Краматорска
Источник: 24 канал
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