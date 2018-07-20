В Краматорську проходить чемпіонат з футболу серед десантно-штурмових підрозділів України
На вулицях Краматорська десятки одиниць воєнної техніки, а на міський стадіон на парашутах спустився десант. Це не навчання і не бойова операція, а чемпіонат з футболу серед збірних усіх десантно-штурмових підрозділів України.
Просто розпочали його у властивій собі манері. Усього команд шість – п'ять підрозділів та навчальний центр десантників.
Читайте також: В Україні висадився американський десант
Усі бригади пройшли пекло війни на Донбасі і цей чемпіонат присвячений кожному з 487 загиблих на українському сході десантників. Розпочали ж чемпіонат грою із ветеранами українського футболу.
Десанти дуже радіють, коли зірки-ветерани світового футболу, такі як Дем'яненко та Лозинський, приїздять і з ними разом грають. Це дуже гарно, тому що вони підтримують цих воїнів, які зараз виконують завдання. Їм завжди потрібна підтримка,
– прокоментував начальник з фізичної підготовки та спорту ДШВ України Андрій Палагін.
Відеокоментар начальника з фізичної підготовки та спорту ДШВ Андрія Палагіна
До слова, на Чорноморському полігоні, що на Одещині, пройшли навчання курсантів десантних військ. Майбутні офіцери відпрацьовували стрибки з парашутом з літака Ан-26.
Вибір редакції
-
Друга страшна смертельна ДТП за день в Україні: маршрутка та фура зіштовхнулися на Житомирщинісьогодні, 12:34
-
Трамп зробив важливу заяву щодо війни на Донбасі на саміті з Путіним: Помпео розповів деталісьогодні, 11:27
-
У Росії розповіли, чи справді Путін пропонував Трампу провести референдум на Донбасісьогодні, 10:28