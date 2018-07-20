В Краматорську проходить чемпіонат з футболу серед десантно-штурмових підрозділів України

На вулицях Краматорська десятки одиниць воєнної техніки, а на міський стадіон на парашутах спустився десант. Це не навчання і не бойова операція, а чемпіонат з футболу серед збірних усіх десантно-штурмових підрозділів України.

Просто розпочали його у властивій собі манері. Усього команд шість – п'ять підрозділів та навчальний центр десантників.

Читайте також: В Україні висадився американський десант

Усі бригади пройшли пекло війни на Донбасі і цей чемпіонат присвячений кожному з 487 загиблих на українському сході десантників. Розпочали ж чемпіонат грою із ветеранами українського футболу.

Десанти дуже радіють, коли зірки-ветерани світового футболу, такі як Дем'яненко та Лозинський, приїздять і з ними разом грають. Це дуже гарно, тому що вони підтримують цих воїнів, які зараз виконують завдання. Їм завжди потрібна підтримка,

– прокоментував начальник з фізичної підготовки та спорту ДШВ України Андрій Палагін.

Відеокоментар начальника з фізичної підготовки та спорту ДШВ Андрія Палагіна

До слова, на Чорноморському полігоні, що на Одещині, пройшли навчання курсантів десантних військ. Майбутні офіцери відпрацьовували стрибки з парашутом з літака Ан-26.