В Кременчуге спасли подростка, который упал в 150-метровый карьер

17 ноября четырнадцатилетний подросток упал в 150-метровый карьер на территории Кременчугского карьероуправления "Кварц". К спасению парня присоединились ГСЧС, полиция и СБУ.

По данным ТСН, парень вместе с друзьями гулял рядом с территорией карьера, потом решил перелезть через забор и сорвался. Юноша чудом спасся из-за выступа на высоте 60 метров. Правоохранителей вызвали работники карьероуплавления, к которым обратились товарищи пострадавшего.

Для спасения подростка объединились все оперативные службы Кременчуга.

По словам ведущего инспектора Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области Марины Мартыненко, парень пролетел 50 метров, но остался жив. Первыми к нему добрались спасатель и охранник, которые оказали пострадавшему психологическую помощь и перевязали поврежденную руку. Далее представители спецрозділу СБУ "Альфа" и ГСЧС смогли вытащить парня из карьера и госпитализировать.

Врачи детской городской больницы Кременчуга диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом костей носа. Парень находится в состоянии средней тяжести.

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Напомним, 11 ноября 17-летний парень устроил смертельное ДТП на Харьковщине, в результате которого умерла шестнадцатилетняя девушка. По предварительной версии, парень взял автомобиль у отца без разрешения и на большой скорости въехал в электроопору.