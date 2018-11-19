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      У Кременчуці врятували підлітка, який упав у 150-метровий кар’єр

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      Рятувальники в Кременчуці
      Рятувальники в Кременчуці / ГУ ДСНС України у Полтавській області

      17 листопада чотирнадцятирічний підліток упав в 150-метровий кар’єр на території Кременчуцького кар'єроуправління "Кварц". До порятунку хлопця долучилися ДСНС, поліція та СБУ.

      За даними ТСН, хлопець разом із друзями гуляв поруч із територією кар’єру, потім вирішив перелізти через паркан і зірвався. Юнак дивом врятувався через виступ на висоті 60 метрів. Правоохоронців викликали працівники кар’єроуплавління, до яких звернулися товариші постраждалого.

      Для порятунку підлітка об’єдналися всі оперативні служби Кременчука.

      За словами провідного інспектора Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Полтавській області Марини Мартиненко, хлопець пролетів 50 метрів, але залишився живим. Першими до нього дібралися рятувальник та охоронець, які надали постраждалому психологічну допомогу та перев’язали пошкоджену руку. Далі представники спецрозділу СБУ "Альфа" та ДСНС змогли витягнути хлопця з кар’єру та госпіталізувати.

      Лікарі дитячої міської лікарні Кременчука діагностували відкриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та перелом кісток носу. Хлопець перебуває в стані середньої тяжкості.

      Читайте також: У школі на Київщині підліток розпилив газ: дев'ять осіб потрапили у лікарню

      Нагадаємо, 11 листопада 17-річний хлопець влаштував смертельну ДТП на Харківщині, внаслідок якої померла шістнадцятирічна дівчина. За попередньою версією, хлопець взяв авто в батька без дозволу та на великій швидкості в'їхав у електроопору.

      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Новини Кременчука Надзвичайні ситуації
      Джерело: 24 Канал
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