В Кремле пожаловались на действия украинской власти во время нормандского саммита

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пожаловался на украинскую делегацию на нормандском саммите. Все из-за того, что украинская власть якобы хотела изменить текст финального коммюнике, согласованного перед встречей.

Перед нормандским саммитом была проделана огромная работа помощников президентов над текстом коммюнике, подчеркнул Песков в интервью "Первому каналу".

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Украинская сторона начала встречу с желания изменить некоторые пункты этих договоренностей. То есть они хотели изменить то, что уже было согласовано помощниками, в том числе и представителем Украины,

– заявил пресс-секретарь Путина.

Он также подчеркнул, что дипломатическое маневрирование вокруг формулировок является очень тяжелой работой. Еще больше ее осложняло то, что работа осуществлялась на трех языках – украинском, русском и референтном английском.

"Формулировками коммюнике занимались сами президенты. Сначала предлагались формулировки одной стороной, которые не могли быть приняты другой, и эта работа продолжалась много часов", – отметил Дмитрий Песков.

Резюмируя, он подчеркнул, что нормандский саммит в Париже был очень непростыми переговорами.



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