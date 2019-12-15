У Кремлі поскаржилися на дії української влади під час нормандського саміту

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков поскаржився на українську делегацію на нормандському саміті. Усе через те, що українська влада буцімто хотіла змінити текст фінального комюніке, узгоджений перед зустріччю.

Перед нормандським самітом було пророблено величезну роботу помічників президентів над текстом комюніке, підкреслив Пєсков в інтерв'ю "Першому каналу".

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Українська сторона розпочала зустріч з бажання відредагувати деякі пункти цих домовленостей. Тобто вони хотіли змінити те, що вже було погоджено помічниками, зокрема і представником України,

– заявив прессекретар Путіна.

Він також підкреслив, що дипломатичне маневрування довкола формулювань є дуже важкою роботою. Ще більше її ускладнювало те, що робота здійснювалася трьома мовами – українською, російською і референтною англійською.

"Формулюваннями комюніке займалися самі президенти. Спочатку пропонувалися формулювання однією стороною, які не могли бути прийняті іншою, і ця робота тривала багато годин", – зазначив Дмитро Пєсков.

Резюмуючи, він підкреслив, що нормандський саміт у мінську був дуже непростими перемовинами.



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