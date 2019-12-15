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      У Кремлі поскаржилися на дії української влади під час нормандського саміту

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      Пєскова обурило, що Україна хотіла змінити текст комюніке у Парижі / yandex.ru

      Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков поскаржився на українську делегацію на нормандському саміті. Усе через те, що українська влада буцімто хотіла змінити текст фінального комюніке, узгоджений перед зустріччю.

      Перед нормандським самітом було пророблено величезну роботу помічників президентів над текстом комюніке, підкреслив Пєсков в інтерв'ю "Першому каналу".

      До слова: Кидав папери, кричав і матюкався: під час нормандського формату у представника Росії здали нерви

      Українська сторона розпочала зустріч з бажання відредагувати деякі пункти цих домовленостей. Тобто вони хотіли змінити те, що вже було погоджено помічниками, зокрема і представником України,
      – заявив прессекретар Путіна.

      Він також підкреслив, що дипломатичне маневрування довкола формулювань є дуже важкою роботою. Ще більше її ускладнювало те, що робота здійснювалася трьома мовами – українською, російською і референтною англійською.

      "Формулюваннями комюніке займалися самі президенти. Спочатку пропонувалися формулювання однією стороною, які не могли бути прийняті іншою, і ця робота тривала багато годин", – зазначив Дмитро Пєсков.

      Резюмуючи, він підкреслив, що нормандський саміт у мінську був дуже непростими перемовинами.

      нормандський саміт, про що домовилися
      Про що Україна і Росія домовилися у Парижі / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Володимир Путін Володимир Зеленський Нормандська зустріч 2019
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