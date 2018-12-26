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      В Кривом Роге неизвестный ограбил банк и тяжело ранил кассиршу

      29 Читати новину українською
      В Кривом Роге неизвестный ограбил банк
      В Кривом Роге неизвестный ограбил банк / Фото из открытых источников

      Утром 26 декабря в Кривом Роге злоумышленник ворвался в помещение банка, приказал всем лежать и начал размахивать ножом. В результате преступник ранил кассиршу, которая пыталась ему помешать.

      Об этом сообщили в Нацполиции Днепропетровщины.

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      35-летняя женщина получила ножевые ранения в шею и лицо. Из банка вору удалось вынести 15 тысяч евро, 150 тысяч гривен и доллары. Точно сумму пока не сообщают.

      В полиции открыли уголовное производство по факту разбойного нападения. Грабителя разыскивают.

      "Вызов в полицию поступил из больницы, в которую была доставлена кассирша одного из банков Кривого Рога с ножевыми ранениями. Мы отрабатываем видеонаблюдение, которое есть возле этого банка для того, чтобы установить все обстоятельства", – сказала пресс-секретарь Нацполиции Днепропетровщины Анна Сарчевская.

      Видеокомментарий Анны Сарчевской по ограблению банка в Кривом Роге:

       

      Теги: Новости Украины Банки Деньги Криминальные новости
      Источник: 24 Канал
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