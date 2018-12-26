У Кривому Розі невідомий пограбував банк та важко поранив касирку

Зранку 26 грудня у Кривому Розі нападник увірвався у приміщення банку, наказав всім лежати і почав розмахувати ножем. В результаті злочинець поранив касирку, яка намагалася йому завадити.

Про це повідомили у Нацполіції Дніпропетровщини.

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35-річна жінка отримала ножові поранення в шию і обличчя. З банку крадію вдалося винести 15 тисяч євро, 150 тисяч гривень та долари. Точно суму поки не повідомляють.

У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом розбійного нападу. Грабіжника розшукують.

"Виклик до поліції надійшов від лікарні, до якої була доставлена касирка одного з банків Кривого Рогу з ножовими пораненнями. Ми відпрацьовуємо відеоспостереження, які є поблизу цього банку для того, щоб встановити усі обставини", – сказала речниця Нацполіції Дніпропетровщини Ганна Сарчевська.

Відео коментар Ганни Сарчевської щодо пограбування банку у Кривому Розі: