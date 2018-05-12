В Кривом Роге обвалилась шахта: есть жертвы

12 мая на шахте "Гвардейская" в Кривом Роге Днепропетровской области произошла авария, в результате чего погиб один рабочий.

Об этом сообщает местное издание "Первый городской".

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Авария произошла на большой глубине, и сейчас горно-спасательные бригады пытаются спуститься в шахту, чтобы высвободить тело погибшего мужчины из-под завалов.

Отмечается, что эта шахта входит в состав "Криворожского железорудного комбината".

Причины аварии пока не известны.

Напомним, вечером 26 апреля, на этой же шахте "Гвардейская" в Кривом Роге произошла авария, в результате чего погиб один горняк, еще один госпитализирован.